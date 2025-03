2022 I missili dello Zar. La Russia di Putin invade l’Ucraina. Torna la minaccia nucleare

L’operazione militare speciale, come la chiama Putin, inizia la mattina del 24 febbraio 2022. La Russia invade l’Ucraina dando inizio così alla guerra che continua ancora oggi. Nessuno immaginava che potesse scatenarsi un conflitto in Europa, eppure i segnali c’erano tutti e l’escalation era evidente. Tre anni dopo, un conto ufficiale delle vittime non c’è, ma stime prudenti parlano di un milione di soldati morti o feriti. Quello che è certo è che da allora è cambiato tutto. Gli equilibri geopolitici, dall’Europa agli Stati Untici fino alla Cina e alla Nato, sono stati stravolti e mai come ora è tornata a balenare la minaccia nucleare. Il conflitto, figlio delle mire espansionistiche della Russia che già nel 2014 aveva annesso la Crimea e ora vuole mettere le mani sul Donbass, dopo tre anni è arrivato a uno snodo decisivo. Mosca controlla circa il 20% del territorio ucraino e Kiev, finora sostenuta dalla Ue e (soprattutto) dagli Usai, ha resistito eroicamente alle soverchianti forze di Putin, ma è ormai allo stremo. Volodymyr Zelensky, l’ex comico eletto presidente, è diventato il simbolo della resistenza ucraina. Così come un simbolo sono diventati gli abiti militari che indossa. Tutto però è cambiato con l’arrivo, anzi il ritorno, di Donald Trump alla Casa Bianca. Con Biden gli Usa avevano tenuto in piedi l’Ucraina a suon di armamenti, intelligence e miliardi. Ma Trump vuol far finire la guerra e non va tanto per il sottile. Ha minacciato di tagliare gli aiuti a Kiev. Ora si lavora per imbastire un negoziato di pace serio. La speranza è che la pace, se mai arriverà, sia giusta. Il timore è che non sarà così.