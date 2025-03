2023 Berlusconi addio. Da Arcore al cuore di Palazzo Chigi, il Cavaliere che ha cambiato l’Italia

Larger than life: ovvero, fuori dall’ordinario, esagerato. È l’espressione che usano gli americani per descrivere qualcuno per cui non basterebbe una vita per raccontarlo. E di vite Silvio Berlusconi, morto il 12 giugno 2023 all’età di 86 anni, ne ha vissute parecchie, tutte caratterizzate da una incredibile capacità di ribaltare le regole del gioco, di fare saltare il tavolo e scrivere un nuovo capitolo della storia. È stato così, per lui e per l’Italia, in ogni campo in cui si è misurato: prima l’edilizia con Milano 2, poi la televsione con le reti private e il calcio con il Milan, infine la politica con Forza Italia. Amato e santificato, criticato e odiato, Berlusconi non ha mai suscitato (e sicuramente non era questo il suo obiettivo) emozioni che rimanessero a metà del guado: o con lui, o contro di lui. Ma di sicuro, che lo si amasse alla follia o lo si detestasse dal profondo del cuore, l’impronta che ha impresso all’Italia degli ultimi quarant’anni, dagli Ottanta a oggi, è innegabile. Ed è un’eredità con cui si confronteranno gli storici dei prossimi decenni. Compresa la parte finale della sua vita, inziata, politicamente parlando, con lo scandalo delle Olgettine e di Ruby nipote di Mubarak all’apice del suo potere (tra il 2009 e il 2010) e proseguita con le dimissioni da Palazzo Chigi nel 2011 in seguito alla crisi dello spread. Fino al tentativo nel 2022 di correre per il Quirinale. L’ultima sfida di un uomo che, nella vita, non aveva mai voluto accettare la parola ’sconfitta’.