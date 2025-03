2024 Il ritorno di Donald. Trump stravince contro Harris e riconquista la Casa Bianca

“Dio mi ha salvato per rendere di nuovo grande l’America”. Con queste parole Donald Trump ha festeggiato il clamoroso ritorno alla Casa Bianca che in pochi ritenevano possibile dopo la sconfitta di quattro anni prima contro Joe Biden. L’unico ad averci sempre creduto era lui, The Donald, sopravvissuto per miracolo a un attentato in Pennsylvania durante la campagna elettorale. Il tycoon è rimasto ferito all’orecchio da un colpo di pistola sparato da un uomo poi ucciso dalle forze dell’ordine. Un segnale divino, per il repubblicano Trump. Che alle urne ha poi sonoramente sconfitto la vicepresidente in carica, Kamala Harris, candidata alla Casa Bianca all’ultimo momento dopo il ritiro dell’ormai poco lucido Biden ’imposto’ dai big del partito democratico. Trump ha vinto perché ha spinto molto sul tema immigrazione e ha saputo intercettare la rabbia dell’America profonda, non solo rurale ma anche post industriale, stanca di veder calare il proprio potere d’acquisto

e, quel che è peggio, di perdere il lavoro a causa delle delocalizzazioni. I democratici, invece, sono parsi troppo chiusi nella loro torre d’avorio. Poi, a favore di Trump, c’è stato il fattore M, inteso come Musk. Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo, nonché padrone dei satelliti, ha fatto campagna elettorale in prima persona e poi è entrato nel governo con il compito di tagliare i rami secchi della burocrazia. L’esordio di Trump è stato in linea con il personaggio: riapertura del dialogo con Putin, Zelensky umiliato in diretta tv alla Casa Bianca, minaccia di dazi commerciali al resto del mondo, Europa e Cina in primis.

Se il buongiorno si vede dal mattino...