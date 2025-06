"A causa dell’alluvione chiuse trenta imprese"

Nel faentino danni e chiusure provocati dall’alluvione hanno coinvolto 850 imprese e quasi 20mila abitanti. Cifre significative che, dopo due anni, impongono l’obbligo di un bilancio. A farlo è Francesco Carugati, direttore generale di Ascom Confcommercio Faenza.

Direttore, come giudica, oggi, la situazione delle imprese faentine?

"A due anni di distanza stanno giungendo i primi risarcimenti sul versante delle imprese. C’è voluto del tempo per far funzionare la macchina, ma l’arrivo dei primi rimborsi sta generando, in chi li riceve, una visione più ottimistica".

Cosa non è stato fatto?

"Non sono arrivate rassicurazioni sulla tenuta strutturale del territorio. Ora però il presidente della Regione, Michele de Pascale, si è impegnato a presentare nei prossimi mesi il programma di messa in sicurezza del territorio e siamo in attesa di capire come verrà gestita. Anche le forti piogge di marzo e aprile hanno generato nuova insicurezza".

Quante imprese hanno chiuso definitivamente?

"Poche decine, una trentina. Non sono tante rispetto al totale di quelle colpite, ma è significativo che in certe zone del centro, ad esempio corso Saffi e Garibaldi, ci siano tuttora attività sfitte. Alcune aziende hanno scelto la delocalizzazione, si sono trasferite altrove".

Come associazione, quali sono stati i vostri interventi a favore delle imprese?

"Il primo è stato quello di chiedere alla Regione che fossero messi a disposizione dei fondi. Ed è stato fatto: sono stati stanziati per le Camere di commercio di Ferrara Ravenna e della Romagna e la Regione ha stanziato 10 milioni, 5 + 5. La richiesta del mondo associativo è stata accolta dal mondo politico. Noi abbiamo cercato di sostenere tutte le imprese nella fase di valutazione del danno e nella disposizione delle procedure durante la fase di rimborso".

Anche per lei la domanda d’obbligo: il suo rapporto con il Carlino?

"Essendo di origini lombarde sono cresciuto su due quotidiani, il Carlino e il Giornale di Milano. Mio padre li comprava entrambi e mia madre novantenne riceve ogni mattina la copia del Carlino. È lo strumento di informazione più radicato del territorio, su cui intere generazioni si sono formate. Sono un lettore attento del Carlino e dispiace assistere a questa progressiva smaterializzazione dei giornali e al fatto che le nuove generazioni si affidino alla rete per ricevere informazioni".

a.cor.