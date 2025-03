Accorsi, sindaco di Cento : "Solida, equilibrata e autonoma. Informazione determinante per la crescita dei territori"

Edoardo Accorsi, sindaco di Cento, il Resto del Carlino festeggia 140 anni. Un traguardo non indifferente...

"Centoquarant’anni sono un traguardo importante: non tutti, infatti, hanno la capacità o il merito di poterli festeggiare. Oggi così come in passato, il rapporto che esiste tra Comune e informazione rappresenta un elemento fondamentale per la città, capace di creare un legame tra chi prende le decisioni e chi, dall’altra parte, le veicola attraverso le proprie pagine. Soprattutto se chi fa informazione è – come nel caso del Carlino – una realtà solida, equilibrata e autonoma. Si tratta di un rapporto fondamentale fra le due parti, perché i sindaci e i Comuni hanno bisogno di raccontare e spiegare le decisioni di cui si fanno carico e tutto ciò che accade alla comunità. Così come, è bene ricordarlo, la stampa rappresenta un vero e proprio stimolo anche per gli stessi amministratori, perché dà voce alle persone, alla cittadinanza. Inoltre, nell’epoca nella quale viviamo, dove si può correre il rischio di imbattersi in qualche fake news, potersi affidare a una testata giornalistica autorevole, con storia e professionisti competenti, è invece sinonimo di garanzia".

Quanto è importante il legame con il territorio, in questo senso?

"I quotidiani locali, soprattutto quelli con una storia così lunga, hanno la capacità di saper stare sul territorio, di conoscerlo in profondità e nelle sue sfumature. Una lunga storia e una buona conoscenza, infatti, sono elementi fondamentali per dare vita ad una comunicazione sempre più precisa".

Che rapporto c’è oggi, secondo lei, tra giovani e informazione?

"Nella parola ‘giovani’ si racchiude una categoria troppo ampia, su cui sarebbe impossibile generalizzare. Penso però che le nuove generazioni abbiano un forte interesse nel conoscere quello che succede nel mondo e, parallelamente, anche ciò che accade nelle proprie comunità. Certo, rispetto al passato, si possono evidenziare dei cambiamenti per quanto riguarda le modalità e gli strumenti che si possono utilizzare: oggi, fra i più giovani, si tende a prediligere maggiormente un’informazione più ‘smart’ e digitale piuttosto che il quotidiano cartaceo, ma ciò non toglie l’interesse che vi è alla base. Ognuno seleziona i propri strumenti per informarsi, che possono risultare sì diversi da quelli che esistevano un tempo, ma che comunque hanno l’obiettivo di esplorare quello che si ha intorno. Se ci pensiamo, un altro elemento che viene spesso utilizzato sono i podcast, ascoltati da tantissimi: anche questo strumento può rappresentare un modo, seppur molto differente da quelli più storici, per informarsi su ciò che accade".

C’è un articolo o un ricordo a cui è particolarmente legato? "Sono diversi. Ne ricordo uno, ad esempio, pubblicato dal Carlino tra il primo e il secondo turno. Parlava della prima parte di campagna elettorale e dei buoni risultati che stavamo raggiungendo, con un ‘identikit’ del candidato e una foto in cui erano presenti molte delle persone che componevano le mie liste, davanti alla sede elettorale. Ne uscì, a mio avviso, uno spaccato molto rappresentativo di ciò che rappresentava quella campagna elettorale per noi e di un ragazzo che, a soli ventisette anni, si buttava in quell’importante esperienza. È un ricordo che ho a cuore, insieme a tanti altri. Ma non solo. In questi ormai tre anni e mezzo da sindaco, posso sottolineare che il rapporto con l’informazione e la stampa è costante e caratterizzato da rispetto e serietà".

Quanto è importante, anche per un territorio, guardare alla storia per indirizzare lo sguardo verso il futuro?

"Fondamentale. Ma questo vale per tutte le realtà. Le città, così come le organizzazioni oppure i giornali, sono fatte di persone e delle loro storie, da quello che hanno seminato e poi costruito. Anche per questo, quando si lavora, è importante guardare anche a ciò che è stato fatto prima, che rappresenta quasi una ‘bussola’. Anche nel momento in cui si decide di fare delle scelte che discostano da quanto fatto prima. Il passato, infatti, non deve essere un freno del cambiamento, ma un elemento di riflessione, da rispettare, anche per guardare al domani".