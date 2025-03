L’affetto degli sponsor: “Traguardo straordinario, grande lavoro di squadra”

Bologna, 27 marzo 2025 – Una celebrazione in grande stile ha animato Palazzo Re Enzo, dove sponsor (foto), amici e partner de il Resto del Carlino si sono riuniti per festeggiare il prestigioso traguardo dei 140 anni del quotidiano. "Siamo orgogliosi e felici di unirci a il Resto del Carlino in una giornata così speciale", è stato il coro unanime degli esponenti delle istituzioni locali, delle aziende, delle banche e dei consorzi presenti.

Tra gli ospiti Confcommercio Ascom con il presidente Enrico Postacchini il direttore generale Giancarlo Tonelli, che hanno sottolineato il valore di questo anniversario: "Un traguardo straordinario, frutto del lavoro di una squadra che per 140 anni ha raccontato il nostro territorio. Vogliamo bene al Carlino".

A rendere omaggio al quotidiano sono stati anche molti rappresentanti di realtà radicate nel tessuto economico e sociale del territorio. Hera, con il presidente esecutivo Cristian Fabbri, Confartigianato rappresentata da Amilcare Renzi, segretario generale Emilia-Romagna, e la mutua sanitaria integrativa Campa, con il presidente Federico Bendinelli, hanno portato il loro saluto. Presenti anche Cna, rappresentata dal presidente regionale Paolo Cavini e dal segretario Diego Benatti, e Rekeep con Claudio Levorato.

A testimoniare il legame con il territorio non poteva mancare Unipol, e Bologna Welcome, rappresentata da Daniele Ravaglia, mentre il settore bancario era presente con figure di rilievo come Gian Luca Galletti, presidente di Emil Banca, Enzo Mengoli e Alberto Ferrari, presidente e direttore generale di Banca di Bologna, e la Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna, con la presidente Patrizia Pasini e il segretario generale Alessio Fustini.

Anche il consorzio Colibrì, guidato dall’ad Averardo Orta, il Consorzio Innova con il direttore generale Gianluca Muratori, Ima con Maria Antonia Mantovani, Eco.Ser con Gilberto Gherardi, Car con Trilli Zambonelli e Società Dolce con Pietro Segata hanno partecipato alla grande celebrazione del quotidiano.