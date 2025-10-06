Ago, la svolta culturale: "L’investimento più grande"

L’appuntamento con Ago è fissato per l’autunno del 2026 quando si inizierà a restituire alla città una significativa parte degli spazi restaurati e riqualificati del complesso dell’ex Sant’Agostino, il più vasto investimento culturale mai realizzato a Modena. Ma già nel corso dell’estate Fondazione di Modena ha reso possibile toccare con mano alcune caratteristiche dell’intervento.

Sono stati scoperti i primi 30 metri di facciata dell’edificio settecentesco e aperto l’ingresso ovest allestendo un foyer per raccontare il percorso del progetto architettonico affidato da Fondazione di Modena allo Studio Carlo Ratti Associati e, con le visite guidate nel cantiere, decine di modenesi hanno potuto seguire l’avanzamento dei lavori.

Ma è stato nella piazza che separa l’edificio monumentale dal Palazzo dei Musei che si è riusciti, grazie all’allestimento dello stesso Ratti, direttore della Biennale di Architettura di Venezia, a far cogliere "il valore culturale e urbanistico di un’iniziativa che guarda al futuro della città con visione, apertura e responsabilità", come ha sottolineato Matteo Tiezzi, presidente di Fondazione di Modena, partecipando nei giorni scorsi all’incontro che la Biennale ha voluto dedicare proprio all’sperienza modenese: "L’architettura come catalizzatore di trasformazione culturale e coinvolgimento della comunità. La lezione del Sant’Agostino a Modena".

La piazza, normalmente un parcheggio, è stata trasformata in una piazza per la cultura con aree verdi, dehors e un palcoscenico dove, in collaborazione con il Comune, si sono alternati gli spettacoli dell’Estate modenese. Mentre la rassegna di appuntamenti di Ago Off, coordinati da Fondazione Ago, con dialoghi intorno all’arte e laboratori, ha valorizzato anche il ruolo dei partner che animeranno il complesso: il Centro Internazionale per la ricerca e lo sviluppo Edtech FEM Future Education Modena, i Musei universitari, con il Teatro anatomico, il Centro interdipartimentale sulle Digital Humanities DHMore e, in prospettiva, anche il Museo della Figurina. Il complesso edilizio ospiterà anche sale di lettura, spazi per il coworking, Casa del Cibo e luoghi di accoglienza.

Agli spazi espositivi di Fondazione Ago per le mostre temporanee, si aggiungeranno anche aree per valorizzare in modo permanente il patrimonio delle diverse collezioni di fotografie, disegni, opere d’arte che provengono dalla Galleria Civica, da Fondazione Fotografia e da altri fondi. Con l’obiettivo non soltanto di restituire vita a un edificio storico, ma di immaginare uno spazio capace di stimolare creatività, partecipazione e dialogo tra comunità locali e orizzonti internazionali.