Ai piedi di San Mauro Pascoli. I ’ciabattini’ che fanno le scarpe a principesse e vip internazionali

De Franchis

Cos’hanno in comune la principessa del Galles, consorte dell’erede al trono d’Inghilterra, Kate Middleton, le star del cinema Cate Blanchett e Demi Moore, le regine del pop Taylor Swift, Lady Gaga e Beyoncé e le dive di casa nostra Elodie, Elisabetta Canalis e Monica Bellucci? Tutte hanno indossato, o indossano abitualmente, calzature ‘made in San Mauro Pascoli’, comune che, proprio grazie a questo prezioso ‘saper fare’, si è guadagnato, negli anni, il soprannome di ‘paese dei ciabattini’. Qui, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno è infatti il 25 ottobre, giorno della fiera tradizionale di San Crispino, il santo protettore dei calzolai. Se le origini del distretto calzaturiero sammaurese risalgono a circa tre secoli fa, la sfida della creatività si rinnova ogni giorno, anzi: le maison di San Mauro si trovano ora davanti al difficile compito di tentare quel rilancio agognato da tutta la filiera, dopo circa due anni di una crisi che non ha precedenti nella storia recente.

Ma torniamo, per un attimo, all’inizio di questa storia, che assomiglia, per molti versi, a quella di altri distretti del ‘made in Italy’ e ben racconta di come un insieme di competenze ben amalgamate abbia saputo trasformarsi in un polo di eccellenza in grado di fare scuola nel mondo. Siamo nella seconda metà dell’Ottocento e, a San Mauro, in tanti scelgono di dedicare la vita al mestiere di ciabattino: aggiustano scarpe sull’uscio di casa o a domicilio e sono soliti barattare il proprio lavoro con beni alimentari e altri generi in natura. Poi, gli albori del nuovo secolo, la produzione di scarpe compie un deciso balzo in avanti, passando alla confezione completa di calzature, da vendere nei mercati e nelle fiere di paese. I sammauresi che esercitano il mestiere sono, a questo punto, così numerosi che viene creata una vera e propria comunità, con tanto di bandiera.

Sul finire degli anni Venti, per fronteggiare la crisi economica, i calzolai si riuniscono in una cooperativa patrocinata dal governo fascista. Il rinnovo della commissione di scarpe per l’esercito - e soprattutto di scarponi per gli alpini - garantisce al paese un periodo di relativa prosperità. I calzolai lavorano solo a mano, giorno e notte, usando "spaghi di diciotto fili pieni di pece perché, a lavoro finito, gli scarponi debbono essere impermeabili", dicono le fonti dell’epoca. La svolta decisiva arriva, però, nel secondo dopoguerra, in particolare dalla seconda metà degli anni Cinquanta: il boom economico fa sì che i piccoli laboratori locali lascino il posto agli stabilimenti produttivi e che intere famiglie abbandonino i campi per trasferirsi nelle fabbriche. Nel 1957 viene costruita la Mir-Mar, il primo stabilimento calzaturiero di dimensioni industriali ad alta tecnologia. Quasi contemporaneamente si sviluppano le prime aziende che hanno reso grande il distretto. Casadei, Pollini, Sergio Rossi, ma anche Zamagni e, successivamente, Baldinini, Zanotti e altri aprono le loro fabbriche e affrontano il mercato, prima nazionale e poi globale.

Dagli anni Settanta fino agli anni Duemila si compie la scalata verso il successo: il distretto abbandona la difficile competizione con i comparti produttivi più economici per scommettere sul lusso e sul mercato medio-alto. Intorno ai ‘big five’ – Casadei, Pollini, Baldinini, Sergio Rossi, Giuseppe Zanotti – si consolida un nucleo di piccole aziende, fortemente specializzate nella produzione delle varie componenti della scarpa (suolifici, tacchifici, ricamifici, etc). Cosa resta, oggi, di una parabola così gloriosa? Resta una comunità consapevole delle proprie eccellenze, eppure timorosa per un futuro incerto; restano artigiani e maestranze desiderosi di trasmettere le proprie competenze alle giovani generazioni; restano aziende pericolosamente in bilico. Resta sul tavolo la sfida più importante: far reinnamorare di sé i consumatori, parlando ancora del distretto di San Mauro al mondo.