Aimola fa le carte all’Ausl del futuro: "Strutture e personale le priorità"

Fare le carte alla sanità del futuro è materia complessa. Ma se c’è qualcosa di chiaro nella mente di Agostina Aimola, dal 2025 direttrice generale dell’Ausl di Imola è il ruolo di un’azienda sanitaria che è un unicum in Emilia-Romagna, "l’unica non distrettuale della regione". Una realtà a sistema, che si triangola con le Ausl romagnola e Bolognese con chiari obiettivi di mandato quali "riempire di personale le nuove case di comunità del territorio, assegnare ai primari la guida delle Unità operative complesse dell’ospedale, valorizzando la struttura con tutte le sue professionalità".

Aimola, la sua missione è appena cominciata, da cosa si parte?

"Come Azienda Usl abbiamo mandato comune del miglioramento della qualità dei servizi. Per questo abbiamo un rapporto quotidiano con la rete metropolitana che ha quella complessità sulla quale Imola deve basarsi".

Bene, ma scendiamo nel concreto di cosa si farà di più concreto sul nostro territorio.

"Tra autunno e fine anno si chiuderanno i lavori nelle case di comunità di Imola e di Medicina, oltre che all’Osco (Ospedale di comunità) di Castel San Pietro. Il passo successivo sarà riempire queste strutture di personale".

Di chi c’è bisogno?

"Soprattutto di infermieri, il problema è che al momento non è così facile intercettarli. L’azienda sarebbe pronta a mettere in campo anche quelli di famiglia, però ce ne sono pochi ed è fatica intercettarli, basti pensare che molte regioni stanno attingendo dall’estero. Noi fortunatamente non siamo ancora così in crisi, ma si tratta di un problema di carattere generale, esteso a livello europeo".

Che fare per risolverlo?

"Bisognerebbe far diventare la professione più attrattiva. Le esigenze di chi si affaccia al lavoro oggi non sono più quelle di una volta".

Da un problema del quotidiano all’altro: liste d’attesa, come state procedendo?

"Da sempre il governo delle liste d’attesa è materia sfidante. E’ qualcosa che soffre di difficoltà oggettive in determinati settori, perché basta che qualcuno si ammali o vada in maternità perché si scopra un posto. Tutto andrà monitorato con estrema attenzione. C’è da dire che siamo molto performanti sui tempi d’attesa chirurgici, i nostri indicatori sono superiori alla media regionale grazie alla competenza dei direttori delle unità operative come Chirurgia o Urologia".

A proposito, c’è una bella serie di posti vacanti da primario da coprire in ospedale.

"Sappiamo che l’argomento è importante, perché i reparti con una guida stabile lavorano meglio. Per questo contiamo da qui a inizio 2026 di aver coperto almeno i posti vacanti più importanti: abbiamo iniziato con Oculistica, per la quale si è già chiuso i bando, e passeremo a Gastroenterologia, Medicina e via di seguito..."

L’autonomia dell’Ausl è un tema carissimo agli imolesi. La Regione si è impegnata a mantenerla, voi come farete a conservare tale delega?

"Noi come unica azienda sanitaria non distrettuale siamo una mosca bianca dell’Emilia-Romagna. La sanità del futuro è molto complessa, ma per gestirla la soluzione può essere anche concentrare poche cose, i servizi necessari in quel preciso luogo".

Per esempio?

"Va sempre più valorizzato l’ospedale con le sue professionalità. Oppure, le case di comunità potranno essere declinate in maniera diversa a seconda dell’area geografica. In una città come Imola ci si può avvicinare alla gente con servizi anche non particolarmente costosi che però alle persone risultano particolarmente utili".

In quest’ottica volta al miglioramento la stampa affidata anche a un giornale di 140 anni che servizio può svolgere?

"I giornali sono un po’ i nostri alleati. In modo particolare per diffondere informazioni di servizio. Quindi deve esserci una massima comunicazione reciproca. E un tema sul quale sono particolarmente sensibile questo, nelle Aziende sanitarie è giusto che l’area che dialoga con la stampa possa contare su persone e mezzi”.

Un quotidiano può essere anche un pungolo?

"Sì, perché a volte, grazie alle segnalazioni dei cittadini, può presentarci casi che sfuggono al nostro controllo. Ma soprattutto i giornali sono mezzi che hanno reso ‘di vetro’ i muri una volta impenetrabili delle pubbliche amministrazioni. Ora c’è più trasparenza grazie anche a un mezzo principe che restituisce ai cittadini un rendiconto del nostro lavoro".