Amarcord Cesena. Il ‘Viaggio’ di Dario Zanasi tra piadine e grigliate

di Gabriele

Papi

‘I Romagnoli sono in gran parte un miscuglio di Etruschi, di Umbro-Oschi, di Galli, di Longobardi, ma non mancano le testimonianze di razza latina, dei legionari che si accasarono lungo quel gran fiume che è la via Emilia…’ Stiamo piluccando uno spicchio di ‘Viaggio in Romagna’, di Dario Zanasi, buon libro pubblicato nel 1967 dalle Officine Grafiche Poligrafici il Resto del Carlino, Bologna. Bella edizione rilegata con nella sopracopertina un disegno originale del pittore cesenate Alberto Sughi: ‘ Gente di Romagna’, ovvero popolari in capparella, il tabarro dei romagnoli, aria fiera da d’Artagnan moschettiere; e sullo sfondo i portici della nostra Piazza del Popolo. Il libro, con l’introduzione di Giovanni Spadolini che allora era il direttore, raccoglie il fior fiore di articoli nel vivo dell’intera Romagna di Dario Zanasi, allora inviato speciale del ‘Carlino’ (oggi questo libro si può trovare nelle biblioteche romagnole o, con molta fortuna, sulle bancarelle specializzate dei mercatini). Da’ gusto, volendo, rileggerlo oggi: non è solo un amarcord, è un viaggio nel passato prossimo della nostra terra. Tanto più che Dario Zanasi era un grande cronista: scriveva a colori, se così si può dire, prendendo i lettori per mano nel raccontare i suoi incontri dal vivo, in presa diretta, con i personaggi romagnoli sia che fossero artisti oppure estrosi artigiani, ristoratori famosi oppure osti di campagna, letterati oppure sportivi, agricoltori oppure imprenditori. Con attenzione, e con affetto, alla cultura del quotidiano e ai costumi peculiari del cosiddetto ‘pianeta Romagna’, terra in cui il bolognese ‘Carlino’ sarebbe di lì a poco con salienti inserti locali su misura delle singole, e orgogliose, realtà locali. Inoltre, sempre da parte di Zanasi, con golosa attenzione alle specialità della gastronomia romagnola. E non a caso: sapere e sapore hanno lo stesso etimo, cioè la stessa radice linguistica. Il primo significato del verbo ‘sapere, in latino è: aver sapere. Infatti, se mangiamo qualcosa che non ci soddisfa non diciamo appunto: non sa di niente? Cominciamo di qui il nostro ‘bignamino’, con riferimento -nel nostro caso- a Cesena e dintorni.

"Alla scoperta della pie’, e non solo" aprile 1957: nel suo pezzo dedicato al famoso ristorante Casali (che allora era ancora presso la stazione ferroviaria e che ingolosiva sin dal titolo ‘Oltre ai ghiotti passatelli in brodo a Cesena ci sono le pinne del pescecane) Zanasi, nell’incipit del suo articolo raccontava ai lettori italiani cos’era ‘la piè’, la piadina, allora pressochè sconosciuta fuor dai confini romagnoli. Scriveva dunque il nostro inviato: ‘Siamo nella terra della piè, una specie di striminzita e non lievitata focaccia che ricorda l’infanzia delle genti italiche. E’ noto, scriveva Plinio duemila anni fa, che per lungo tempo i Romani vissero di stiacciata di farina, non di pane’. E a corredo del pezzo, comparivano le foto i primi rustici baracchini di piadina nei borghi e nei posti davanti al mare. Speso cotte su un bidone adibito a forno rudimentale. Una piadina allora, come si vede dalla foto, costava 50 lire. Più o meno come un quotidiano, o come un bombolone. Cominciava in quel tempo la nuova marcia dell’antica piada romagnola: da saporosa curiosità contadina fino all’odierna celebrità nazionale. Come ai tempi di Zanasi, e per diversi anni in poi, era celebrità nazionale il ristorante cesenate Casali, condotto da Lionello e Marsilio, degni figli di Aldo Casali (il fondatore, ‘inventore’ del prelibato cestino caldo da viaggio per i treni di passaggio). ‘Tradizionalisti e nel tempo spesso fantasiosamente moderni i fratelli Casali sanno andare incontro ai gusti degli italiani e degli stranieri. Oltre ai tradizionali piatti emiliano-romagnoli , essi sanno accontentare i clienti con le ricette di cappa e spada della cucina internazionale… Hanno persino i nidi rondine e le pinne di pescecane in scatola…’.

"GIocando a bocce con Sughi e Masacci all’osteria dei Maceri" maggio 1963. L’amore di Zanasi per l’arte, antica e moderna -e senza pallose recensioni- riecheggia di continuo nei suoi viaggi in Romagna per tornare a trovare gli amici artisti (pittori e scultori) cesenati con cui era entrato in sincera amicizia: vale a dire i pittori Alberto Sughi, Giovanni Cappelli, lo scultore Amedeo Masacci ed altri. Divertente è il suo breve racconto d’una partita a bocce con loro presso l’Osteria dei Maceri, lungo la via di Roversano. Dietro e dentro questi incontri con gli artisti non c’era solo la voglia di raccontare la loro arte, ma il desiderio di incontrare una città e la sua gente da una prospettiva diversa. Del resto, ogni buon cronista è (o dovrebbe essere) più curioso d’un gatto che va sempre a verificare ciò che l’incuriosisce. Fu ad esempio un altro buon pittore di casa nostra, Mario Morigi, a invitare Zanasi a scoprire Gambettola, cittadina che il cronista conosceva solo per sentito dire. Ne venne fuori un gran pezzo (siamo nel 1962) su questo laborioso borgo che dei ferrivecchi e dei rottami aveva fatto un piccolo ‘impero’, riciclando e rimettendo in circolo tutto ciò che era possibile. Spesso con colpi di fantasia: come nel caso, racconta Zanasi, dei bengala inglesi che durante la guerra avevano sinistramente illuminato le notti romagnole. Da quei bengala i gambettolesi recuperano lo stagno degli involucri e dal fine tessuto di ogni paracadute dello stesso bengala, mutandine da donna. Di Gambettola Zanasi segnalava ammirato anche la stupenda bottega della tele stampate romagnole dei fratelli Pascucci. Bottega nata nel 1826. ‘Entrando in quella bottega sembra di vivere in una antica xilografia’. Anche oggi è così.

"A Cesenatico, da Titon…" Altro esempio dello stile di Dario Zanasi, tra colori di vita e sapori. Siamo in riviera, fine anni cinquanta, a Cesenatico. ’In Romagna i nomignoli sono più fitti dei peschi. Anche Titòn , naturalmente, è un soprannome: che non ha niente a che vedere con Titone, il mitico figlio di Laomedonte trasformato in cicala. E neanche un accrescitivo nome dialettale del diffuso nome romano Tito. Titòn, al secolo Walder Bartolini (Walder con la “d”, come Domodossola) si ebbe questo sonoro soprannome per il fatto che da bambino aveva l’innocente abitudine di succhiarsi gustosamente , quasi fosse un bastoncino di liquirizia, il pollice destro… A Cesenatico ci sono quattro o cinque locali che fanno onore alla gastronomia marinara. Quello di Titòn, sulla riva sinistra del porto-canale, è uno dei più popolari, con il suo aspetto di vecchia osteria… Vi si mangia in letizia un ben dosato risotto di pesce, e poi le seppioline allo spiedo, fumanti, odorose di mare, di umori salsi sprigionati da un bruciaticcio che ne esalta la picaresca sapidità. Senza dimenticare un rombo che in questa stagione (siamo d’inverno) ha la delicatezza e la bianchezza di un boccio di magnolia, nonché le canocchie cucinate in vario modo con la guida di un ampio spartito…’. Concerto illustrato di sapori e saperi: da far venire l’acquolina in bocca ai lettori.