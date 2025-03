Andrea Delogu a tutto campo “A piada e giornale non rinuncio Mi informavo già a undici anni”

La sua porta magica per il mondo dello spettacolo si è aperta quando aveva solo 20 anni. Il debutto a Mai dire domenica della Gialappa’s band nel ruolo di una delle Letteronze. Da lì in poi per Andrea Delogu tanta, tantissima tivù e radio, ma anche cinema e teatro. Oggi Andrea è una delle conduttrici di punta della Rai, in tivù e alla radio. Da ottobre conduce tutti i giorni su Rai 2 La porta magica, con cui aiuta le persone a realizzare i loro sogni. Ma la riminese, nata e cresciuta a San Patrignano dove i suoi genitori – che erano ospiti della comunità – si sono conosciuti e innamorati, è anche autrice di podcast, scrittrice, attrice. Il suo romanzo d’esordio è stato La collina: ambientato in una comunità terapeutica. Delogu l’ha scritto a quattro mani insieme ad Andrea Cedrola ispirandosi all’esperienza a Sanpa. Andrea ha recitato in diversi film e da un paio di anni porta a teatro il suo spettacolo 40 e sto.

Per il suo lavoro di conduttrice leggerà sicuramente tanti quotidiani al giorno. Quali sono le notizie che va a cercare più spesso?

“La mattina sfoglio tutti i giornali, guardo le prime pagine, leggo le notizie principali. Durante la giornata poi, facendo dei programmi d’intrattenimento, vado a cercarmi le notizie e le storie più curiose, quelle che destano stupore, che possono portare in radio. Insomma, quelle che penso possa interessare alla gente e far discutere”.

Ricorda che età aveva quando ha letto per la prima volta un giornale?

“Sì, assolutamente. Avevo 11 anni, frequentavo la prima media e in classe i docenti ci insegnavano a leggere i giornali. Ci spiegavano come venivano realizzati, i criteri con cui venivano posizionate le notizie, il ruolo dei titoli, degli occhielli. Il giornale, in fondo, è come un puzzle che si forma ogni giorno, ogni notte e poi arriva a noi per spiegarci cos’è accaduto, così che possiamo imparare che cosa è accaduto nel mondo, anche se ci siamo distratti”.

Che rapporto ha con il Resto del Carlino, che festeggia 140 anni? Lo legge spesso per informarsi sui fatti e le storie di Rimini e dell’Emilia Romagna?

“Assolutamente. Sono legata a doppio filo al Resto del Carlino, è il giornale della mia città, una vera istituzione. Abito a Roma per lavoro da anni, ma mi tengo sempre costantemente aggiornata sui fatti di Rimini. Se poi mi sfugge qualcosa, ci pensa mia mamma a tenermi informata… E poi proprio sul Resto del Carlino è uscito nel 2003 il primo articolo che parlava di me”.

Cos’ha provato quando si è ritrovata per la prima volta sul giornale? Conserva gli articoli che parlano di lei?

“Mi sono emozionata, perché fino a quel momento nessun giornale aveva mai parlato di me e di cosa facevo. Per me questo ricordo è importantissimo. Sono molto, molto legata al Resto del Carlino. Mia mamma conserva ogni articolo su di me. Faccio fare questo ‘lavoro’ a lei perché io ho paura di perdermi le cose e poi vado in paranoia. A casa di mia mamma ci sono cassetti pieni degli articoli su di me, lei conserva anche quelli brevi”.

Il mondo dell’informazione si evolve e cambia rapidamente. I ragazzi si informano sempre di più tramite la Rete. Secondo lei, come si può riavvicinare i ragazzi alla lettura dei giornali?

“Va raccontato loro il giornale. La Rete certamente ha il vantaggio di essere veloce: accade qualcosa e tu già lo sai. Ma i giornali fanno approfondimenti che diversamente è difficile trovare sul web o che non cerchi. E poi fanno la differenza le firme dei giornalisti: se ti affezioni a una firma poi la cerchi ovunque”.

Da diversi anni vive a Roma per lavoro, ma appena può ritorna a Rimini. Come ha visto cambiarla in questi anni?

“L’ho vista rinascere. Rimini è diventata sempre più bella, sempre più al passo con i tempi. Io sono molto fiera della mia città. Quando porto a Rimini persone che non ci sono mai state, amo guardarle stupite e felici, quasi impreparate di fronte alla preparazione di noi riminesi all’accoglienza e al turismo. Sono molto orgogliosa della mia città”.

Lei è cresciuta a San Patrignano. Suo padre e sua madre vivono e lavorano a Rimini, dove lei hai ancora tanti amici. Cosa rappresenta per lei Rimini?

“Rimini è casa, lo sarà per sempre. Io nelle mie biografie scrivo che sono una romana che abita a Rimini. Sono e mi sento una riminese doc, non c’è altro modo per descrivermi”

A cosa non rinuncia mai, quando torna a casa?

“Troppo facile questa. Quando sono a Rimini non rinuncio mai alla piadina e a un bel piatto di strozzapreti!”