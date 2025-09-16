Andrea Gherpelli: "Attore e agricoltore, recito e mi emoziono. E che mito Tondelli"

Fra gli ospiti attesi il 16 settembre, nella sala degli Specchi del Teatro Valli, per la celebrazione dei 140 anni del nostro giornale, c’è anche Andrea Gherpelli. Nell’occasione, l’apprezzato interprete cinematografico e televisivo leggerà un estratto di Pier Vittorio Tondelli del 20 febbraio 1980, un pezzo che segnava l’inizio della collaborazione dello scrittore con il Carlino. Una cronaca dedicato al Carnevale di Correggio, luogo di nascita di entrambi.

Figura di attore–agricoltore che rappresenta un unicum nel panorama italiano, Gherpelli (1975) coltiva un progetto di agricoltura custode che ora si estende su 20 ettari, allo scopo di preservare antiche varietà di grani. Non utilizzando trattamenti, Andrea e la sua famiglia hanno creato una piccola ‘biosfera’ dove la fauna locale è tornata a prosperare.

Gherpelli è anche autore di testi per spettacoli, un’arte che, a quanto pare, ha ereditato dalla sua famiglia, e ora si dichiara pronto per recitare ruoli nuovi. "Sta per succedere", dice.

Lei e Pier Vittorio Tondelli siete concittadini. Quando si sale su un palco per omaggiare un autore che si ama, che tipo di connessione si stabilisce? È un legame solo da lettore appassionato o c’è dell’altro?

"Io credo avesse una scrittura potente, capace di portare l’attenzione a un territorio che se lo meriterebbe. Quando dico che sono di Correggio la gente vorrebbe venire, e questo mi fa piacere. Tondelli emozionava. Aveva una narrazione viscerale. Raccontava l’amore, la relazione in un modo unico. Ho il rammarico di non averlo mai incontrato per evidenti ragioni anagrafiche".

Dopo i ruoli in ‘Rapito’ di Bellocchio e ‘L’Abbaglio’ di Andò, a che punto si trova il suo percorso? Quali progetti la aspettano dopo queste importanti esperienze?

"Dopo queste prove per due grandi autori, ci sono progetti in uscita, di cui non posso ancora raccontare. Produzioni televisive e cinematografiche".

Le sue performance da villain sono state molto apprezzate. Tuttavia, da Giorgio Diritti in ‘Volevo nascondermi’ è arrivato un ruolo completamente diverso, che l’ha mostrata in un’altra luce. È una direzione che sta cercando? È stanco di interpretare ‘cattivi’?

"Mi è successo un po’ per caso di ricoprire ruoli da villain. Che però mi hanno sempre dato belle opportunità narrative. Sono personaggi ricchi di contraddizioni, se ben scritti. Com’è successo con il dottor Mosca della fiction ‘Cuori’, un personaggio imprendibile, e questo dal punto di vista artistico è stupendo. Evidentemente la mia presenza fisica, in superficie, a certi registi ha raccontato un villain. Diritti, che mi ha voluto nel film, con cui abbiamo vinto Berlino, ha costruito su di me un vero amico di Antonio Ligabue, andando al di là del mio aspetto. A me piacerebbe molto narrare altre parti umane, e direi... che sta per succedere".

L’abbiamo vista portare le sue farine e specialità alla Giarèda. L’immagine di un attore che veste i panni dell’agricoltore custode è curiosa. Qual è il punto di contatto tra questi due mondi, in apparenza lontani?

"Cerco di utilizzare ogni momento della giornata, e spesso della notte, per tenere in piedi tutti questi percorsi. Vivo la mia doppia professione con naturalezza e la stessa dedizione, trovando un parallelo tra i due mondi: sia in campagna sia sul set, è fondamentale l’ascolto, l’osservazione e la capacità di portare ‘vita reale’. Rappresento la quarta generazione di una famiglia di agricoltori e artisti, di artigiani insomma. Durante la mia infanzia i miei mettevano in piedi spettacoli nel teatro parrocchiale, quindi capitava spesso a me e a mio fratello di appoggiare badile e forca e fare una commedia. Questa dualità è famigliare e non mi ha mai creato problemi, al contrario è sempre stato il mio stimolo, il mio segreto, mai fermo, mai poggiato, mai pago, sempre aperto alla creazione. Mi comporto allo stesso modo nei mercati o in campagna, con i personaggi che interpreto su set spesso anche molto complicati e con le piante che coltivo. Anche loro raccontano una storia e hanno bisogno di essere ascoltate, per migliorarsi. La custodia non è altro che accoglienza, cura, amore pratico, un grande impegno fisico e di studio, per cercare di creare le migliori condizioni di crescita alle specie vegetali ed insieme con loro, anche a noi stessi"

E’ un progetto di comunità?

"Sì, che è partito da un impegno famigliare e da una presa di responsabilità. Un tentativo concreto di semina per rivedere questo futuro che raccoglierà mia figlia e tutta la prossima generazione. Grazie alla condivisione con sempre più persone di questa passione, si sta creando una comunità, che sostiene il progetto e contribuisce alla sua crescita e sostenibilità".

Un attivismo reale, il suo...

"L’attivismo per l’ambiente non deve essere solo teorico, ma deve tradursi in azioni concrete. Per chi ha la terra, l’attivismo si fa coltivandola in modo sostenibile; per chi non ce l’ha, si fa sostenendo i contadini bravi, con le proprie scelte d’acquisto. Andando al sodo della questione non ci sono altre vie possibili".

L’esperienza televisiva di ‘Contadini in erba’ l’ha vista nel ruolo di fattore per una generazione di teenager. Qual è il suo messaggio a questi ragazzi, e a tutti coloro che, lontani dalla terra, non si rendono conto dell’impatto che le loro scelte quotidiane hanno sull’ambiente?

"Il format si chiamava ‘Wild teens’ e si è rivelata un’esperienza stupenda. E’ stato come portare questi 12 giovanissimi su un lontano pianeta come Marte anche se in realtà li stavo semplicemente riportando sul pianeta Terra che pur vivendoci non lo conoscevano per niente. Il programma è stato un’opportunità per mostrare a ragazzi lontani dalla campagna il valore del lavoro nella terra e per far riflettere su quanto le persone, pur credendosi ‘green’, siano nei loro gesti quotidiani, spesso a loro insaputa, scollegate dalla realtà del territorio. L’arte non ha barriere perciò può esprimersi col canto, con la pittura, con l’agricoltura, con la falegnameria, con la narrazione, con la costruzione della bellezza che resta l’unica cosa fondante di ogni esperienza che si possa vivere".