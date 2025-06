Appennino forlivese. Un gioiello da scoprire. Tra sentieri e sagre il cuore dell’entroterra

Boschi secolari, borghi medievali, acque limpide e tradizioni: l’Appennino forlivese è un territorio che si offre con discrezione, da scoprire con passo lento. A cavallo tra Romagna e Toscana, custodisce paesaggi e storie che invitano a lasciarsi alle spalle la fretta, per entrare in sintonia con la natura e con il tempo di chi quei luoghi li abita. Una delle mete più famose è la diga di Ridracoli, nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Costruita negli anni Ottanta, ha creato un grande invaso d’acqua da 33 milioni di metri cubi che oggi è diventato un vero angolo di natura.

Nei periodi di piena, poi, si può assistere al suggestivo spettacolo della tracimazione dell’acqua, un momento che richiama sempre tanti visitatori. Nella stessa area si trova Sasso Fratino, la prima riserva naturale integrale d’Italia dichiarata nel 2017 Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco, che ancora oggi è un esempio perfetto di foresta appenninica. Nella valle del Montone, invece, si apre uno dei sentieri più battuti del Parco: quello che conduce alla cascata dell’Acquacheta. Il salto d’acqua, alto circa 70 metri, è celebre per essere citato da Dante Alighieri nell’Inferno della Divina Commedia, dove il fragore della cascata viene paragonato al Flegetonte, il fiume che separa il settimo dall’ottavo cerchio e punisce i violenti contro il prossimo. A luglio 2024, l’Appennino è stato toccato dal Tour de France, una storica prima volta: Premilcuore, Galeata e Santa Sofia sono stati i paesi in cui la carovana gialla è passata, un momento di festa per gli appassionati delle due ruote.

Anche Rocca San Casciano mantiene viva una delle tradizioni più identitarie dell’intero territorio: la Festa dei Falò. Ogni primavera, sulle rive del Montone, due rioni si sfidano accendendo imponenti cataste di legna. L’evento, che affonda le radici in riti propiziatori pagani, richiama ogni anno migliaia di visitatori. Nell’edizione 2025, che si è svolta il mese scorso, l’evento ha acceso l’entusiasmo di circa 5mila persone, confermandosi uno degli appuntamenti più amati della primavera romagnola. Nella valle del Bidente, Santa Sofia accoglie, nei giorni vicini al Ferragosto, un festival dedicato agli artisti di strada: le sue vie diventano un palcoscenico diffuso per spettacoli di musica, teatro, danza e giocoleria che animano il paese e coinvolgono anche i borghi limitrofi. Nella valle del Rabbi, a pochi chilometri da Premilcuore, si trova la Grotta urlante: qui il fiume si tuffa tra le rocce con un frastuono che dà il nome al luogo, creando uno spettacolo suggestivo e facilmente raggiungibile grazie a un percorso adatto anche a camminatori poco esperti.

A Modigliana, a settembre si tengono le Feste dell’Ottocento, una rievocazione storica che riporta in vita le atmosfere e i personaggi del secolo romantico. Il paese è anche noto per essere la città natale del pittore Silvestro Lega, uno dei fondatori del movimento dei Macchiaioli. Durante la manifestazione, le vie si animano con mercatini artigianali, spettacoli teatrali, laboratori e sfilate in costume.

Valentina Paiano