Arte, cultura e costume. Decenni di bellezza raccontati da Veronesi

Con la sua vita ha attraversato il ‘900 e anche diversi lustri del nuovo millennio. Con la sua penna ha raccontato l’arte modenese di un secolo e i suoi protagonisti che ha conosciuto e ha valorizzato. Ferruccio Veronesi, che ci ha lasciato in agosto a 97 anni d’età, è stato il decano dei critici d’arte, a lungo firma pregiata e apprezzata del nostro giornale: il suo "Venerdì dell’arte" è stato un appuntamento puntuale con la creatività e la fantasia. Di colori, di stili e di generi, Ferruccio Veronesi si è occupato per molti decenni, in un’inesauribile sete di arte e di bellezza, abbinata a una straordinaria capacità di cogliere i dettagli di ogni opera e di ogni autore, e di saperli trasmettere a chi lo leggeva. Già nel suo libro "Artisti raccontati" del 1968 radunò – come in un parterre de roi – le grandi firme dell’arte contemporanea modenese, da Nereo Annovi a Tino Pelloni, Marino Quartieri o Lucio Riva e Pompeo Vecchiati, e nello scorrere degli anni ha ampliato la galleria, scoprendo nuovi talenti, nuove espressioni dell’estro e del genio, come Franco Vaccari o Walter Mac Mazzieri.

Ferruccio Veronesi ha iniziato a frequentare il mondo del giornalismo già piuttosto giovane, grazie agli insegnamenti di maestri indimenticabili come Guglielmo Zucconi o Remo Lugli: avrebbe potuto prendere la via della grande città, trasferirsi magari a Torino dove gli era stato offerto un contratto a "La Stampa", ma il suo legame con la terra natia e con la sua Castelfranco è stato più forte. Da qui, da questi nostri orizzonti, ha continuato a osservare la realtà e i fatti dell’arte. Pur nell’avanzare dell’età Ferruccio non ha mai smesso di alimentare la sua inesauribile curiosità intellettuale: ogni giorno leggeva i giornali e amava commentarli in lunghe, appassionanti telefonate, e alla notte, sempre scrivendo tutto a mano, distillava pensieri e riflessioni in una serie di piccoli libri, le sue ‘plaquettes’, che regalava agli amici. Anche su queste pagine ritornava la verve ironica e sapida di una penna felicissima.