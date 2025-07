Ascoli in crescita. Turismo e cantieri, la città cambia pelle pensando al futuro

"Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi". La storica frase che Giuseppe Tomasi di Lampedusa mise in bocca a Tancredi, uno dei personaggi del Gattopardo, racchiude tantissimi anni di storia di Ascoli.

I 140 anni del Carlino: il nostro speciale

Una città che piano piano sta riuscendo a scrollarsi dalle spalle certe dinamiche, aprendosi all’esterno e puntando sul turismo come fattore chiave del bilancio. Ascoli non vuole più che tutto rimanga come è già da diverso tempo, ma vuole cambiare pelle e in parte ci sta già riuscendo. Qui si vive bene, lo certificano le svariate classifiche sulla qualità della vita: un posto in cui i prezzi, seppur in salita, non sono confrontabili con altre realtà italiane dove sta diventando un lusso permettersi affitto e spese correnti. Certo, non è così per tutti, ma basterebbe guardarsi intorno per rendersi conto che quello che si ha non è poco come sembra. Ad Ascoli, però, la popolazione cala da tempo: la provincia sta per scendere sotto quota 200mila, la città è poco sopra 45mila. È un dato innegabile che si è accentuato con il terremoto, quando tantissime case sono diventate inagibili e i giovani hanno scelto di spostarsi nei Comuni limitrofi. Il saldo negativo tra nascite e morti accentua il problema.

Il sisma ha rappresentato uno choc, forse decisivo, per tutto il territorio. La solidarietà delle prime ore si è via via trasformata in collaborazione costante, in progetti che hanno lo scopo di mettere insieme una terra che ha meraviglie naturali a distanza di pochissimi chilometri. Dal mare alla montagna, passando per il bianco travertino della città capoluogo, le sue torri, le piazze, l’arte, i borghi che vivono di tradizioni e le rilanciano, perché perdere il passato sarebbe tradire il proprio futuro. La montagna ferita dal terremoto che piano piano si sta tirando su, con la cocciutaggine di gente abituata a fare quello che dice, con un sogno nel cassetto: rivedere i paesini ripopolarsi, scorgere bambini nelle vie quando la ricostruzione sarà finita. Di fondi ne sono arrivati a cascata, i cantieri hanno inglobato tutta la provincia, tra fondi sisma, Pnrr e 110. La sensazione è che tra qualche anno parleremo di un territorio molto diverso da come è oggi, probabilmente in meglio.

In questa terra però non sono tutte rose e fiori e non lo sono mai state. La crisi del 2008 ha cancellato posti di lavoro e messo in ginocchio famiglie, tanti ragazzi hanno deciso di andarsene, c’è chi a 50 anni ha dovuto reinventarsi un’occupazione. Le chiusure di fabbriche e piccole imprese continuano a colpire ancora oggi, anche se dalle difficoltà in alcuni casi sono nate opportunità: ecco allora la sfida del turismo che popola le coste ma si affaccia anche nell’entroterra. Un turismo diverso, ancora troppo mordi e fuggi, che scopre paradisi poco pubblicizzati e fuori dai canali principali. Di sicuro gli alberghi in costruzione potranno accelerare ancora questo processo, senza però scadere in un turismo di massa che invece di una risorsa troppo spesso rischia di diventare un problema.

Il Resto del Carlino in questi 140 anni ha fatto costantemente una fotografia del territorio, ha raccontato tragedie e svolte epocali, successi sportivi e conquiste sociali. Da 70 anni ha fatto una scelta ancora più forte: essere presente con una redazione ad Ascoli, la più a sud di un quotidiano che nel corso del tempo ha rafforzato la sua duplice veste di giornale nazionale radicato nei propri territori, con un ampio spazio alla cronaca e allo sport locale. Una sfida che non sarebbe possibile senza il nostro punto di forza principale: i lettori. Dai fax siamo passati alle email, dalle visite ai messaggi Whatsapp, ma le segnalazioni restano e fanno ancora la differenza.