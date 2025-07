Banca del Piceno : "Il nostro impegno per il benessere della comunità"

In un periodo di forti trasformazioni economiche e sociali, oggi il ruolo della Banca del Piceno è cruciale. A spiegare il perché è il presidente Sandro Donati, che racconta di un contesto in continua evoluzione, all’interno del quale l’istituto bancario "agisce come catalizzatore per lo sviluppo del territorio, erogando credito e accompagnando le imprese locali in percorsi di crescita e innovazione. I nostri obiettivi? Comprendere le esigenze del tessuto produttivo piceno, fatto di piccole e medie imprese, agricoltura di qualità e un settore turistico in crescita".

Il credito cooperativo si distingue per la sua vocazione mutualistica: in che modo questa filosofia si traduce nelle scelte della vostra banca?

"La vocazione mutualistica è il nostro dna. Lo scopo primario non è massimizzare il profitto, ma lavorare per il benessere dei soci e della comunità. Questo si traduce in condizioni più favorevoli per i finanziamenti, attenzione alle fasce più deboli della popolazione e reinvestimento degli utili sul territorio attraverso iniziative sociali, culturali e di sostegno alle associazioni".

Negli ultimi anni avete affrontato fusioni e riorganizzazioni. Qual è l’identità attuale della banca?

"Il nostro è un istituto solido e moderno che mantiene saldi i valori del credito cooperativo. Le fusioni sono state un passaggio necessario per affrontare le sfide di un mercato sempre più competitivo: ci hanno permesso di migliorare l’efficienza operativa senza perdere il radicamento territoriale. I vantaggi? Maggiore capacità di investimento sul territorio, minori costi di gestione che si traducono in migliori condizioni per i nostri clienti e una più ampia gamma di competenze".

Come rispondete alla sfida della digitalizzazione?

"È una grande opportunità per migliorare i servizi e l’esperienza del cliente. Il Gruppo Bcc Iccrea sta investendo in piattaforme digitali per rendere le operazioni più veloci e accessibili. Tuttavia, siamo profondamente consapevoli che il contatto umano è il nostro valore aggiunto. Continuiamo a presidiare il territorio con le nostre filiali e a investire nella formazione".

Il Piceno è un territorio ricco ma anche fragile: come favorire uno sviluppo sostenibile?

"La fragilità del Piceno è un tema su cui si dibatte da anni, sia dal punto di vista sismico, sia per la necessità di contrastare lo spopolamento e favorire la diversificazione economica. Tuttavia, sul fronte dell’occupazione gli ultimi report evidenziano un aumento della popolazione attiva in provincia. Le sinergie intraprese dalla banca con gli imprenditori stanno portando risultati: sosteniamo progetti di riqualificazione urbana, valorizzazione delle eccellenze, energie rinnovabili e inclusione finanziaria, consapevoli che il benessere economico è inscindibile da quello sociale e ambientale".

Guardando al futuro, quali sono le opportunità e i rischi in un mercato sempre più dominato da grandi gruppi bancari?

"In un mercato globalizzato, la vicinanza al territorio, la conoscenza delle sue dinamiche e la flessibilità nel rispondere alle esigenze locali ci danno un vantaggio competitivo. I rischi sono legati alla crescente pressione normativa, ai tassi d’interesse volatili e alla necessità di continuare a innovare per non restare indietro. Tuttavia, siamo fiduciosi che, mantenendo saldi i nostri valori, la Banca del Piceno potrà affrontare con successo le sfide future".

Valeria Eufemia