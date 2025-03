Banca di Bologna, crescita sprint: "Dalla cultura a sport e ricerca. Il nostro impegno per la città"

Enzo Mengoli, presidente di Banca di Bologna, voi per definizione siete l’istituto della città. Come siete riusciti a diventarlo anche concretamente?

"Vivendo in simbiosi con il nostro territorio, quello in cui operiamo e dove siamo presenti. La mission di una Banca come la nostra è quella di contribuire alla creazione di valore".

Che significa, in sostanza? "Vuol dire fare bene il nostro mestiere, con professionalità e grande responsabilità verso le imprese, le famiglie e più in generale verso il territorio".

Come vi prendete cura del tessuto sociale ed economico cittadino?

"La nostra Banca riversa sul territorio circa un milione e mezzo all’anno per sostenere le realtà che svolgono attività benefiche. In sostanza, ridiamo al territorio, alla nostra comunità, parte degli utili che questo ci consente di realizzare sostenendo tantissime realtà che operano nel sociale, in tanti ambiti".

Per esempio?

"Sosteniamo diversi progetti, dal mondo della sanità a quello dell’assistenza, passando per il volontariato, la cultura, la ricerca e lo sport. E per i giovani abbiamo un’attenzione molto forte: a loro dedichiamo, fra l’altro, tante borse di studio oltre al sostegno a dottorati di ricerca".

E nella Banca c’è posto per i giovani?

"Certo. Un’impresa non può crescere senza l’apporto dei giovani, specialmente in un periodo di così veloce evoluzione della tecnologia e della società. Nel 2024 abbiamo assunto circa 30 persone, di cui il 50% neolaureati. La restante metà è comunque relativamente giovane, ma è composta da profili con esperienza provenienti da altre realtà. Il nostro forte trend di crescita ci obbliga a inserire anche persone con esperienza, ma per i giovani il posto c’è. In generale, una cosa è certa".

Quale?

"Abbiamo sempre cercato di guardare prima alle qualità personali e poi alle capacità professionali, perché queste si possono sempre migliorare. Questa è una delle chiavi vincenti della nostra squadra, forte, coesa e formata da persone serie e responsabili".

Che periodo è per la Banca?

"Di grandissima soddisfazione. I nostri volumi crescono a doppia cifra, contiamo 34 filiali e nel 2024 c’è stato un incremento di ottomila nuovi clienti tra privati e imprese. Questo con risultati economici di grande soddisfazione".

Molto forte è anche il vostro impegno nel mondo dell’arte e della cultura.

"Con piacere le voglio dire che la nostra mostra in occasione di Art City, alla decima edizione, quest’anno ha superato i 15mila visitatori. Poi le cose che facciamo sono tante, per citarne qualcuna sosteniamo il Teatro Comunale, la Fondazione Lucio Dalla, la Fondazione Golinelli, la Pinacoteca Nazionale di Bologna, il Conservatorio e quest’anno abbiamo sostenuto il progetto ’Le porte della Città’, sempre in occasione di Art City, iniziativa che ci ha riportato al 2007 quando avevamo finanziato il restauro di tutte le 10 porte monumentali".

Quando nasce Banca di Bologna?

"La Banca nasce prima del 1994, ma ci chiamiamo così da quell’anno. Di fatto il nostro percorso di crescita si è sviluppato in questi 30 anni. Siamo una realtà giovane, ma la nostra è una struttura capace, formata da persone capaci che avvertono un forte senso di appartenenza alla Banca. Una squadra composta da 300 dipendenti".

Siete un punto di riferimento per la città.

"Sì e su questo siamo molti simili al Carlino, che compie 140 anni".

Ci spieghi meglio.

"Il vostro giornale vive in simbiosi con la città e lo stesso facciamo noi. Il Carlino è da più di un secolo un punto di riferimento per la città e i cittadini. Anche in questa ricorrenza dei 140 anni saremo al suo fianco come abbiamo fatto nel 2015 per i suoi 130 anni".