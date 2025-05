Banca di Imola nella storia: "La tecnologia non basta. La presenza sul territorio fa ancora la differenza"

Giovanni Tamburini, presidente della Banca di Imola, il Carlino ha raggiunto a marzo il traguardo dei 140 anni. Che significato ha, secondo lei, questo compleanno?

"È un traguardo importantissimo, in particolare se pensiamo alla città di Imola".

Perché?

"Imola è cresciuta in maniera esponenziale e oggi si considera come una vera e propria città. Ecco, per una realtà cittadina come la nostra poter contare sul quotidiano e sulla sua cronaca locale è un punto di riferimento. Possiamo chiamarlo elemento di unità".

Quanto è fondamentale nella vita di tutti i giorni la corretta informazione?

"È cruciale. Oggigiorno siamo sommersi da moltissime fonti e canali di informazione, ma il giornale resta sempre una colonna portante e funge da riferimento: fornisce notizie con criterio, seguendo una linea editoriale ben precisa. Un faro che, soprattutto nei momenti di difficoltà, economici o sociali che siano, resta una costante".

Il nostro quotidiano lo è a Imola?

"Decisamente, perché permette ai lettori e alla cittadinanza di capire, comprendere e cogliere le notizie e le informazioni grazie a una fonte curata e autorevole. Fattore non scontato, guardando a tutte le notizie che circolano in rete, di cui spesso non viene nemmeno citata la fonte". Un rapporto basata sulla fiducia, quindi, come quello che i cittadini instaurano con la Banca?

"C’è una forte analogia tra la nostra istituzione e il vostro quotidiano sotto questo punto di vista. Nel nostro mondo, per esempio, esistono tantissime banche, anche on line, ma per i clienti è importante potersi fidare di una persona fisica, di una filiale che sia presente sul territorio".

Voi da quanto lo siete?

"Da 125 anni, quindi non siamo così tanto distanti dal Carlino (sorride, ndr). Anche noi abbiamo una storia secolare alle spalle".

Cosa, lungo tutto questo tempo, avete portato avanti?

"Siamo rimasti al fianco della nostra comunità e restando presenti sul territorio. Anche nel periodo in cui le grandi banche chiudevano le filiali, noi siamo andati controcorrente e abbiamo sempre investito su quelle". Qual è la chiave del vostro successo?

"Abbiamo immaginato un percorso in cui tecnologia e fattore umano si completano. Attenzione, però, perché non devono alternarsi o sostitursi: devono andare di pari passo. Insomma, parliamo di un processo simile a quello portato avanti dal Carlino per affrontare la transizione digitale. La vostra realtà è stata tra le prime a investire nel digitale, facendo uno sforzo importante e riproducendo il giornale in un altro formato differente dalla carta. Che però resta importantissima. Il Carlino porta avanti di pari passo la tradizione con l’evoluzione tecnologica ed è questa la chiave vincente, che è lo stesso percorso che la Banca di Imola sta facendo".

Che legame c’è con il nostro giornale?

"Una partnership forte e dal grande valore che ci permette anche di comunicare ciò che siamo attraverso l’informazione. Ci sono molti modi per comunicare, ma noi partecipiamo sempre volentieri alle iniziative del Carlino, che, dal punto di vista della stampa, è la fonte più autorevole nell’Imolese ed è la più letta e istituzionale. Auspichiamo che il nostro rapporto prosegua ancora per molto altro tempo". Con il Resto del Carlino, la Banca di Imola sostiene i giovani talenti attraverso una partnership storica per la realizzazione del campionato di giornalismo Cronisti in Classe.

"Esattamente. Insieme a voi abbracciamo gli studenti con il campionato di giornalismo, che è un progetto bellissimo. Poi, in chiave più generale, pensiamo sia importante sostenere le giovani generazioni e noi ci impegniamo a farlo".

Quali altre iniziative ci sono in campo?

"Noi lo facciamo anche con iniziative che spiegano ai ragazzi il mondo della finanza, portate avanti dalla Cassa di Ravenna, la nostra capogruppo. I ragazzi di oggi sono molto smart, ma hanno nelle loro mani troppi strumenti che li portano a non ragionare, perché hanno tutto già pronto. Dobbiamo riuscire a stimolarli, soffermandoci sul racconto della storia e della costituzione".