Beppe Carletti, una storia eterna: "Penso ad Augusto ogni giorno. I Nomadi non moriranno mai. Smettere? No, la gente ci ama"

"Era il ‘68, anno di contestazioni studentesche. Avevamo già fatto ‘Dio è morto’ e proprio a Reggio, mi pare in piazza Martiri del 7 Luglio, un gruppo di ragazzi salì sul palco, dove ci stavamo esibendo e ci obbligò a smettere di suonare. Per evitare liti, schiaffi e insulti, io e Augusto, ubbidimmo".

Nel mare magnum dei ricordi, Beppe Carletti dei Nomadi, non ha mai dimenticato quel tasto nero in una carriera che dura da oltre 60 anni. Oltre mezzo secolo di successi, passione trasversale di almeno tre generazioni, milioni di dischi venduti e un affetto sincero da parte di un pubblico immenso che segue ovunque la band più longeva del pop-rock italiano, in provincia, come nelle grandi città. Una carriera immortalata anche dai successi raccontati su queste pagine. Brani come ‘Io vagabondo’ e ‘Dio è morto’, accompagnano da sempre la nostra storia e hanno scandito le evoluzioni del nostro costume, perché in quei testi che rappresentano la loro identità musicale, sono passate storie di vita, di amore, di rabbia e di protesta. E il loro percorso è imprescindibile da luoghi come la bassa Reggiana che li ha visti nascere.

"I Nomadi? Come l’uomo mascherato, non moriranno mai! Lo diceva sempre Augusto", continua Carletti, unico superstite e anima di un gruppo che in tanti anni di carriera, ha subito tanti cambiamenti.

Beppe, se la ricorda la sua primissima volta su un palco?

"Ero piccolissimo, già innamorato della musica e suonavo la fisarmonica. Il luogo era l’oratorio di Novi di Carpi, perché io sono nato lì. Sono arrivato a Novellara appena maggiorenne e non sono più andato via da qui. Le grandi città come Milano e Roma, non mi hanno mai attratto. La grande metropoli ti abbraccia quando hai grande successo ma poi, se lo perdi, ti divora".

Già, ma a voi il successo strizza l’occhio da più di 60 anni. Ha provato a spiegarsi le ragioni?

"Il fatto di non essere mai stati i primi. Questo è stato per i Nomadi un grande stimolo. Negli anni Sessanta e Settanta, a differenza di altri gruppi forse più sponsorizzati di noi, non avevamo mai le copertine e le prime pagine dei giornali. Spesso la Tv e le radio ci snobbavano. I testi dei nostri brani erano troppo controcorrente. Nonostante ciò, la gente ci amava. Credo che i Nomadi siano una realtà unica, perché siamo coerenti e non abbiamo mai accettato imposizioni".

Il vostro è un lunghissimo percorso lastricato di successi ma anche di eventi negativi. Alcuni vostri compagni di viaggio, come Augusto e Dante vi hanno lasciato prematuramente...

"Li porto sempre nel cuore. Non c’è giorno in cui io non ci pensi".

Augusto Daolio, oltre ad essere stato il leader indiscusso della band, è stato il suo più grande amico.

"Eravamo due ragazzini. Lo conobbi in un dancing chiamato ‘Oasi’ in provincia di Rovigo. Io suonavo già, avevo sedici anni. I Nomadi c’erano già. Addirittura era già esistito un complesso di Ischia con quel nome ma poi si sciolse subito. Con Augusto fu amore a prima vista. In quella balera lui faceva il barista. Lo invitai ad entrare nel gruppo e divenne la voce inconfondibile dei Nomadi",

Ricominciare senza di lui, non fu facile.

"Augusto è stato il mio più grande amico. Era una persona meravigliosa, una creatura libera, un grande artista. Quando nel ‘92 se ne andò mi sentii mancare la terra sotto i piedi. Ancora una volta, fu il pubblico a darci la forza di ricominciare, con la sua straordinaria energia. Ed eccoci ancora qui".

Avete legato spesso il vostro nome a iniziative benefiche, sostenendo progetti di solidarietà nazionali e internazionali. Per Beppe e compagni, la musica fa ancora rima con impegno sociale?

"Certamente. Abbiamo anche incontrato personaggi straordinari come il Dalai Lama. Abbiamo visitato paesi dove c’è tanta gente che soffre, cercando di portare il nostro piccolo contributo".

Lo scorso anno un cofanetto dal titolo ‘È stato veramente bellissimo’, ora un libro ‘Soldi in tasca non ne ho ( ma lassù mi è rimasto Dio’, scritto con Marco Rettani. Progetti per il prossimo anno?

"Uscirà un doppio live fra pochissimo tempo, direi la metà di settembre. Smettere? Perché mai? Essere Nomadi, entrare nelle piazze , fare concerti ed essere accolti dalla gente con tanto affetto, ci fa capire che è giusto andare avanti".

Il Resto del Carlino, taglia le 140 candeline.

"L’ho sempre letto perché racconta la nostra quotidianità. Ho scelto di vivere qui e m’interessa sempre sapere ciò che succede e il Carlino lo racconta puntualmente".