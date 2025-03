Bologna, al principio. Identità e apertura per restare ancora al centro della storia

Bologna cambia pelle, ma resta sempre la stessa. Aumentano, però le contraddizioni. Bologna la ’Dotta’, per l’ateneo quasi millenario. E Dotta rimane: quella stessa università oggi attrae studenti e ricercatori da tutto il mondo, ma la città non ha alloggi a prezzi ’umani’ da offrire. Bologna la ’Grassa’, con la cucina si conferma una delle migliori del mondo, ma ci si divide sulla miriade di locali e catene che l’hanno trasformata in ’città dei taglieri’. Bologna progressista, il cui sindaco Renato Zangheri rese gratis i bus tra 1973 e 1976, ora fa discutere per il biglietto singolo più caro d’Italia. Bologna accogliente, con i suoi portici diventati Patrimonio Unesco, ma dove la vita è così costosa che lavoratori e giovani coppie scelgono di abitare nei paesi dell’hinterland. Bologna, dove i tifosi seguono la squadra con serena fiducia sia in serie C (fino alla trasferta a Palazzolo), sia quando, alla sua prima Champions League, batte i vicecampioni d’Europa del Borussia Dortmund. E fa i caroselli anche se la vittoria non basta per passare il turno.

Tutto questo è la città in cui viviamo e che amiamo. Tutto questo è il Resto del Carlino, il giornale di Bologna, da sempre. Mio nonno andava in edicola e chiedeva semplicemente ‘il giornale’. Gli davano il Carlino. Al bar, quando vai per bere un caffè, c’è il Carlino da leggere: una lettura condivisa, da cui spesso scaturiscono discussioni e scambi di opinioni. Piazze che oggi sono soprattutto virtuali, con l’offerta social e web del Carlino: basta un click per accedere all’informazione, non solo per leggere le notizie, ma per viverle con video e podcast.

Il nostro giornale, nei suoi 140 anni di vita (anche accidentata, si pensi al periodo del fascismo), ha raccontato tutte queste trasformazioni. E la bussola ha sempre indicato una sola direzione, quella del lettore. Il Carlino si è fatto innanzitutto portavoce dei problemi dei cittadini e delle famiglie.

Non avete idea di quante notizie nascono da lettere e telefonate arrivate in redazione. Oggi sono perlopiù mail o post sui social, ma la sostanza non cambia: richieste di risolvere problemi, proteste per la convinzione di aver subito un torto, o anche semplici ringraziamenti per il trattamento ricevuto in un momento di fragilità proprio o di un parente. Spunti che sono lavorati con passioni dai nostri cronisti, giovani e desiderosi di raccontare storie e di cambiare le cose. Il peso di un giornale si misura da quanto incide sulla realtà e il Carlino, con la sua forza, qualche torto l’ha sicuramente raddrizzato.

Non solo. Ha contribuito a rendere più bella la città, con le raccolte fondi per il restauro delle Sette Chiese (tra 2010 e 2012) e la statua del Nettuno (2015-2017), coinvolgendo artisti, vip, associazioni, istituzioni, insomma l’intera comunità bolognese. E, ancora, le raccolte fondi per l’Orto botanico e la Fonte Remonda, gioiello dimenticato della città. Infine, il Carlino c’è sempre stato nei momenti importanti, segnando un successo di alto profilo come il dibattito de Pascale-Ugolini, i due principali candidati alle ultime Regionali.

La fase che sta attraversando Bologna oggi è delicata. Come le altre città occidentali che vogliono restare all’altezza della loro storia, trova di fronte a sé grandi sfide da affrontare. Guardiamo alle infrastrutture: con un Passante dall’incedere lento e tormentato alle linee di tram (Rossa e Verde) che procedono a grandi passi, causando non pochi problemi ai cittadini.

E poi c’è il turismo, con un aeroporto che, nel 2024, ha superato la soglia dei 10 milioni di passeggeri ma che si trova alle prese con dimensioni e servizi da ampliare (il piano c’è, ma ci vorrà tempo) e una dichiarata volontà delle istituzioni di rafforzare gli altri scali regionali. C’è la sicurezza che significa, sì, piazze di spaccio da presidiare, ma anche quartieri e strade da tenere vive, incentivando attività e partecipazione dei cittadini. E c’è il lavoro, con alcuni marchi storici alle prese con crisi profonde (La Perla e le sue coraggiose operaie, ma anche l’ex Saga di Gaggio Montano) e altri che si espandono, diventando volano per dare spinta al futuro (Lamborghini a Sant’Agata Bolognese). In tutti questi passaggi, potete stare sicuri che il Carlino ci sarà, racconterà, informerà i cittadini. Domani (e per molto tempo ancora), così come ha fatto negli ultimi 140 anni.