Bologna Welcome e il turismo Ravaglia: “Visitatori in crescita L’accoglienza è la nostra forza”

“Il Carlino è stato, ed è ancora oggi, testimone di tutto ciò che succede nella nostra città. Ha documentato episodi tragici, che hanno segnato la nostra storia, ma anche momenti di gloria e felicità. Creando così un legame indissolubile col suo territorio”. Un legame che, con centoquarant’anni alle spalle, “prosegue ancora oggi – afferma Daniele Ravaglia, presidente della Fondazione Bologna Welcome – continuando a informare i cittadini e rivestendo, ogni giorno, un grande valore sociale”.

Presidente Ravaglia, come commenta questo traguardo? “È una storia lunga, e altrettanto bellissima, che ha attraversato in parte anche la mia vita: prima di entrare in banca, ero infatti corrispondente per il Carlino nei territori di Monzuno, Loiano e Monghidoro. Un periodo che ancora porto nel cuore, e che mi ha permesso di instaurare così importanti relazioni e collaborare inoltre con grandi giornalisti. Il Carlino è un giornale che vive la città e che conferma ogni giorno il suo legame col territorio e con chi lo abita. A partire dagli eventi, che segue con grande attenzione: da quelli più grandi e con un richiamo internazionale – come è stato per il Tour de France, la Coppa Davis o il Bologna in Champions League – fino a quelli più piccoli lungo tutto il territorio”.

Un territorio che si conferma così fortemente attrattivo. “Sì. Bologna è una vetrina ormai internazionale e una meta turistica che registra importanti numeri. Siamo la terza città d’Italia per turismo congressuale, grazie anche a eventi fieristici molto importanti, così come allo stesso tempo vantiamo numerose bellezze, tradizioni ed eccellenze. Siamo una città accogliente, proprio come sottolineano gli stessi turisti, in arrivo da tutto il mondo: al primo posto vediamo ora i tedeschi, seguiti dagli americani che stanno registrando un trend di crescita significativo, pari al 14% in più all’anno. Non mancano poi inglesi e francesi, così come stanno crescendo, seppur più lentamente, i giapponesi: Bologna Welcome si sta muovendo a livello internazionale e continua a lavorare proprio per portare sempre più persone nel nostro territorio. L’obiettivo, infatti, è far conoscere le nostre qualità ed eccellenze oltre i confini”.

Qualche esempio?

“Pensiamo alle meravigliose chiese presenti sul nostro territorio, ricche di arte, cultura e di storia, che meritano di essere riscoperte anche dagli stessi bolognesi: ora ad esempio, in occasione dell’anno giubilare, stiamo promuovendo un percorso grazie al quale si potranno conoscere sette chiese, sia attraverso visite guidate, sia in autonomia con l’audioguida. Ma non solo. Abbiamo puntato molto anche su Palazzo Pepoli che a dicembre, nel primo mese di riapertura, ha registrato seimila visite, di cui il 60% locali e il 40% da parte di turisti stranieri. È fondamentale riportare alla luce tutte le nostre eccellenze, non solo quelle più conosciute. E proprio per questo motivo, manteniamo alta l’attenzione su tutto il territorio della città metropolitana: puntiamo così a far scoprire ai turisti anche le bellezze che ci sono nel circondario e che meritano una grande attenzione, come conferma l’importante lavoro di ExtraBo”.

Quali sono invece gli aspetti su cui è importante mantenere alta l’attenzione?

“Ci sono diverse criticità legate alla viabilità, che influiscono così anche sulla mobilità dei turisti che vengono qui in visita. Ma non solo: nello scenario s’inserisce inoltre la diatriba sui bed and breakfast, su cui però è bene fare un’analisi più approfondita. Credo infatti che il problema della prima casa a Bologna sia maggiormente legato agli immobili sfitti, che sono circa 16mila in città, mentre le attività di b&b risultano essere 7mila, meno della metà. È infatti sul primo aspetto che bisognerebbe lavorare con determinazione, perché se restringiamo la possibilità di offrire il proprio immobile ai turisti, questo poi potrebbe ridurre notevolmente la ricettività del nostro territorio”.