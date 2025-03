Campa e la sanità integrativa: "Soci e assistiti a quota 75mila. Boom di convenzioni aziendali"

Da 67 anni Campa, mutua sanitaria, è un punto di riferimento nella sanità integrativa italiana, offrendo ai propri assistiti un servizio di qualità, accessibile e in continua evoluzione. Il ruolo della Campa diventa sempre più importante per garantire prestazioni tempestive e un supporto costante. A raccontarci i risultati raggiunti, le prospettive future e l’impegno di Campa nel rispondere alle crescenti necessità di assistenza è il presidente Federico Bendinelli che, in occasione della celebrazione dei 140 anni di QN-Il Resto del Carlino, ricorda anche il solido rapporto tra Campa e il quotidiano.

Presidente Bendinelli, in Emilia-Romagna oltre il 25% degli esami diagnostici con priorità "breve" non viene effettuato nei tempi previsti dal Servizio sanitario nazionale. Secondo i dati ufficiali della Regione, le maggiori criticità riguardano risonanze magnetiche, Tac, ecografie e radiografie, con punte del 30–35% di ritardi in alcuni territori. Quale ruolo gioca Campa in questo contesto?

"Questa misura è indicativa dell’aumento dei costi delle prestazioni sanitarie e della crescente difficoltà del Servizio sanitario pubblico a fare fronte alle esigenze dei cittadini. La nostra attività diventa sempre più importante alla luce della necessità di integrare quelle prestazioni che il Servizio sanitario pubblico non riesce a fornire con adeguata efficienza e tempestività. Questo conferma quanto sia fondamentale un servizio sanitario integrativo che venga incontro a questi bisogni. Per questo motivo incrementiamo il numero dei soci e degli assistiti tramite le convenzioni aziendali, offrendo un servizio di qualità che viene sempre più apprezzato. Ricevere riscontri positivi dai nostri assistiti è per noi motivo di grande soddisfazione".

Nella divulgazione delle vostre attività, quanto è importante il rapporto con la stampa? E con il ’Carlino’, nello specifico?

"Il rapporto tra Campa e il Resto del Carlino è sempre stato operativo e concreto. La testata ha sempre supportato e dato visibilità alle nostre iniziative, e noi consideriamo il Carlino un canale di comunicazione fondamentale per diffondere i nostri servizi e le nostre finalità. Oltre a questo, per me esiste da sempre anche un legame personale con il giornale. Ho il grande piacere di aver conosciuto personalmente, nel corso degli anni, tutti i suoi direttori, da Giovanni Spadolini in poi, e di avere stretto forti legami di amicizia con molti giornalisti del Carlino, condividendo esperienze straordinarie e momenti indimenticabili".

Anche Campa, come il Resto del Carlino, è un’istituzione storica del territorio.

"Sì, considero Campa un’istituzione cittadina, essendo nata a Bologna nel 1958 per poi espandersi nel resto d’Italia. Allo stesso modo il Resto del Carlino, con i suoi 140 anni di storia, è una realtà istituzionale nata e radicata nel territorio. Il rapporto tra le due realtà è quindi naturale e positivo, proprio per la loro storia e il loro ruolo nel tessuto cittadino".

Tra i vostri valori spicca quello di assistere i soci per tutta la vita.

"Sì, ed è uno degli aspetti di cui andiamo più orgogliosi. Una volta che una persona entra a far parte di Campa, resta con noi per tutta la vita, indipendentemente dalla frequenza o dal costo delle prestazioni sanitarie di cui ha bisogno: infatti abbiamo anche soci centenari, un risultato che testimonia la qualità e la continuità del nostro impegno, che si basa sulla solidarietà. Questo è uno degli elementi che ci distinguono da qualsiasi compagnia assicurativa".

Oltre alle adesioni individuali, avete anche numerose convenzioni aziendali.

"Esatto. Nel 2024 il numero di convenzioni aziendali è cresciuto ulteriormente, anche con aziende di prestigio internazionale. Abbiamo ottenuto ottimi risultati e intendiamo proseguire su questa strada anche nei prossimi anni".

Che anno è stato il 2024 per voi?

"Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti. Anche quest’anno abbiamo registrato un aumento del numero di iscritti e assistiti, superando i 75mila soci complessivi e segnando un incremento dell’8% rispetto al 2023. Abbiamo conseguentemente visto una crescita significativa nel numero delle prestazioni sanitarie erogate. Questo, oltre all’inflazione, ha comportato un sensibile aumento dei costi, ma non ha minimamente influito sull’ottimale livello di prestazioni garantite ai nostri assistiti, anche se poi inevitabilmente si traduce in ritocchi dei contributi. Ci teniamo però a sottolineare con orgoglio che circa l’85% dei contributi raccolti viene redistribuito a favore dei nostri assistiti: un dato che ci distingue non solo da tutte le compagnie di assicurazione ma anche da molte altre mutue sanitarie, grazie a un bassissimo livello di spese generali".