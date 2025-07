Capitale del violino. Il Premio Postacchini porta a Fermo artisti da tutto il mondo

Un successo oltre ogni aspettativa. Per una settimana ogni anno la città di Fermo diventa la capitale del violino e le emozioni si moltiplicano, in ogni angolo del centro storico. Il cuore di tutto è il teatro dell’Aquila: qui è andata in scena l’edizione numero 32 del Concorso violinistico internazionale intitolato al liutaio fermano Andrea Postacchini (1781-1862, definito lo Stradivari delle Marche), che si svolge sempre nel mese di maggio. Il premio è organizzato da Antiqua Marca Firmana e il Resto del Carlino è partner da sempre, con la consegna di targhe ai prestigiosi giurati che arrivano da diversi angoli del mondo.

Sono oltre 120 le iscrizioni alla selezione che ogni anno richiama artisti da ogni parte del globo. Divisi per età - categoria A (nati dal 2006 al 2013), categoria B (nati dal 2008 al 2012), categoria C (nati dal 2003 al 2007), categoria D (nati dal 1992 al 2002) – i concorrenti sono stati giudicati da artisti di altissimo profilo. Peter Manning (Gran Bretagna), violinista e direttore d’orchestra di

caratura mondiale, presidente della giuria, è stato affiancato da Yibin Li (Stati Uniti d’’America), Alessandro Milani (Italia), Andrii Murza (Ucraina), Vladimir Nemtanu (Francia), Daniele Orlando (Italia), Sungwon Yun (Corea del Sud).

Carlo Maria Parazzoli, primo violino presso l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con la quale si è esibito nelle sale più prestigiose con i più importanti Direttori internazionali, oggi è il direttore artistico del premio violinistico Postacchini, a testimoniare il valore dell’esperienza fermana che è ormai un concorso di riferimento per il mondo del violino: "La giuria è formata da personalità provenienti da ogni parte del mondo- spiega il direttore Parazzoli -, con esperienze professionali e artistiche anche molto differenti e poliedriche, il che rende sicuramente il loro lavoro e giudizio interessante e formativo per ogni candidato. Abbiamo vissuto un’esperienza entusiasmante per tutti noi".

A vincere l’edizione di quest’anno è stata Eloisa Marie Aubert, francese, 11 anni. Alla emozionatissima violinista d’Oltralpe, oltre al premio in denaro, sono andati un violino, realizzato per l’occasione dal giovane artigiano cremonese Daichi Sakamoto che gliel’ha consegnato di persona; un archetto, anch’esso costruito per l’occasione, da Walter Barberio (di Piombino Dese, Padova) e la medaglia del Senato della Repubblica. Aubert, prima classificata della categoria A

(nati tra il 2006 e il 2013), ha prevalso su Jaime Sacha Jorba-Wu (Canada), al primo posto della categoria B (nati tra il 2008 e il 2012), Rokas Diržys (Ucraina), migliore della categoria C (nati tra

il 2003 e il 2007) e su Ulisse Mazzon, primo classificato della categoria D (nati tra il 1992 e il 2002). Ha aggiunto Perazzoli: "Il regalo che gli iscritti hanno portato alla città di Fermo e a tutti noi, un’atmosfera di grande entusiasmo, un’energia fortissima. Sul territorio c’è una sinergia bellissima che mette insieme tutte le istituzioni col sostegno della Regione, gli enti economici, la Provincia. È davvero un clima bellissimo di cultura e possibilità". Un riconoscimento, una targa ricordo del Comune, è andato anche al presidente della giuria Peter Manning, che, dall’alto della sua

lunga e cosmopolita esperienza, ha evidenziato come "in pochissimi posti nel mondo è possibile

ascoltare oltre 120 musicisti così giovani e di così alto livello". L’evento ha avuto anche il supporto del sindaco Paolo Calcinaro che parla di una città che si riempie di musicisti, fino a diventare il centro del mondo del violino. Particolarmente apprezzato il messaggio inviato dal vicepresidente del Consiglio dei ministri, e ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, letto integralmente dalla conduttrice della serata, Barbara Capponi. Ai primi classificati delle quattro categorie sono andati anche i lavori realizzati dagli studenti del Liceo artistico Preziotti-Licini di Fermo durante le lezioni di discipline grafiche pittoriche, curate dalle docenti Letizia Ficcadenti e Bernardina Levrini. Quest’anno gli alunni hanno sperimentato tecniche pittoriche e artistiche legando i soggetti rappresentati alla musica e al territorio.

Angelica Malvatani