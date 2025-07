Il Carlino festeggia 140 anni a Fermo in piazzale Azzolino

Fermo, 2 luglio 2025 – È un traguardo di quelli seri, un compleanno da festeggiare come si deve. Arrivano anche a Fermo i festeggiamenti per i 140 anni del Resto del Carlino, una storia grande che si rinnova, giorno dopo giorno, da Bologna verso tutti i territori. Una celebrazione che è anche un modo per ringraziare la città di Fermo e tutti i comuni della provincia, un viaggio per raccontarsi, emozionarsi, sorridere. Ad aprire l’evento, in programma per oggi pomeriggio alle 18 a Piazzale Azzolino, sarà il violino di Lucrezia Lavino Mercuri, finalista al premio violinistico internazionale Andrea Postacchini, la manifestazione che vede ogni anno rinnovarsi il legame con il Resto del Carlino. Lavina arriverà appositamente da Roma, in una pausa tra i suoi studi, iniziati all’età di tre anni, e i concorsi a cui partecipa in giro per il mondo. Una parentesi di bellezza che aprirà poi la carrellata di interviste, introdotte dal vicedirettore del Carlino, Valerio Baronciini. Sul palco il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, intervistato dal responsabile delle redazioni di Ascoli e Fermo Flavio Nardini, il prefetto Edoardo D’Alascio, l’assessore alla cultura Micol Lanzidei.

Immancabile la presenza di una delegazione della Cavalcata dell’Assunta, accompagnata dal regista Adolfo Leoni con l’assessore Mauro Torresi. Per la Carifermo previsto l’intervento del direttore generale Ermanno Traini, a sottolineare l’impegno della banca del territorio verso una corretta comunicazione con i fermani. Spazio poi alla musica, saranno presenti due artisti del territorio che stanno scrivendo la loro storia con impegno e passione. ospiti BLue27, con una formazione in acustica, e Laplastique, cantautrice di Montegranaro, dolce ed elegante. A chiudere la parte artistica il trio comico Generi Elementari, a Fermo si esibiranno con i loro cavalli di battaglia, proprio il giorno prima di una partecipazione straordinaria, in programma per il 3 luglio al mitico Zelig di Milano. E poi, il grande sport, sul palco l’allenatore della Yuasa Volley, Massimiliano Ortenzi, accompagnato dal neo acquisto della squadra, il giocatore Dragan Stankovic. Previsto anche il saluto del ginnasta Carlo Macchini e della Virtus Servigliano, con Fabio Paci.

La chiusura è per tutti i collaboratori del Resto del Carlino di Fermo, in gruppo di lavoro che è anche famiglia, che prova a raccontare una storia importante, con l’orgoglio di un passato lungo 140 anni e lo slancio verso un futuro altrettanto grande. Una festa a cui è possibile partecipare, in platea ci sarà tutto il territorio fermano, le istituzioni, gli amici di un giornale nazionale che ha forti gambe nelle redazioni locali.