Festa grande al chiostro: il Carlino compie 140 anni

Ascoli, 1 luglio 2025 – Raccontare una comunità per centoquarant’anni vuol dire farne parte. E così, per il suo straordinario compleanno, il Resto del Carlino ha deciso di uscire dalle redazioni e incontrare i cittadini, per lasciare intravedere quei volti che ogni giorno raccontano, e vivono, la città. Oggi alle 18, nella suggestiva cornice del Chiostro Maggiore di San Francesco, il Carlino sarà protagonista ad Ascoli con un evento aperto a tutti. Sul palco, in un susseguirsi di interviste e dialoghi, interverranno il sindaco Marco Fioravanti, seguito dal primo cittadino di San Benedetto Antonio Spazzafumo, il commissario straordinario alla ricostruzione, Guido Castelli. Poi spazio allo spettacolo con l’intervista a Iole Mazzone, attrice e nipote dell’indimenticabile allenatore Carlo, e lo spettacolo della Compagnia dei Folli.

A seguire, riflettori puntati sul calcio con il nuovo presidente dell’Ascoli Bernardino Passeri, l’ex allenatore Massimo Silva. Momento clou della serata l’intervista a Saturnino, bassista e produttore musicale nonché storico collaboratore di Jovanotti. Il pubblico potrà ascoltare poi le testimonianze del pm Umberto Monti, della biologa ambientale Martina Capriotti e del presidente della Quintana Massimo Massetti, che introdurrà una breve esibizione dei figuranti della rievocazione storica. Gran finale con brindisi.

Domani alle 18, il Carlino approda a Fermo, in Piazzale Azzolino. Si comincia con la musica, grazie all’esibizione della giovane violinista premiata al concorso internazionale Postacchini, Lucrezia Lavinio mercuri, fiore all’occhiello della scena musicale fermana. Poi sul palco le istituzioni: il sindaco Paolo Calcinaro, il prefetto Edoardo d’Alascio, l’assessora Micol Lanzidei. La serata prosegue con due performance artistiche: i Blue 27 e Laplastique, protagonisti di una parentesi musicale, e il trio comico Generi Elementar, che porterà sul palco uno spaccato ironico e brillante del territorio. Infine, spazio ai grandi dello sport: la Yuasa Battery Grottazzolina, squadra di Superlega di volley maschile, sarà rappresentata dal presidente Rossano Romiti, dal coach Massimiliano Ortenzi e dal centrale serbo Dragan Stankovic, uno dei colpi di mercato della stagione. Accanto a loro, il tennistavolo con la Virtus Servigliano, realtà di Serie A1 maschile, guidata da Fabio Paci. Un brindisi e un ultimo brano dal vivo chiuderanno la giornata. Il Carlino, oggi come ieri, è parte della comunità.