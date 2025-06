Carlino 140 anni, a Forlì la grande festa per raccontare la storia del giornale al canto di ‘Romagna mia’

Forlì, 27 giugno 2025 - Una serata speciale quella del Caffè Carlino promossa per celebrare i 140 anni del Resto del Carlino (lo speciale).

La festa a Forlì per i 140 anni del Carlino: da sinistra Marco Bilancioni, Gian Luca Zattini e Valerio Baroncini

“Nato il primo giorno di primavera - ha ricordato il vicedirettore, Valerio Baroncini - del 1885”. Forlì è stata una delle prime sedi locali aperte e il Carlino ne ha raccontato la storia e lo sviluppo. Tanti gli ospiti che hanno raccontato i vari aspetti della città, a partire dalla banca, Bcc, sotto il cui androne, in corso Mazzini a due passi da piazza Saffi, si è svolta la serata e il cui presidente ha portato i saluti di un ente che agisce i sul locale “così come il Carlino”.

Una città, Forlì, che ha subito una devastante alluvione, come ha ricordato il sindaco, Gian Luca Zattini, da cui però ha saputo riprendersi con uno sguardo rivolto al futuro.

“Con i cantieri del Pnrr che sono in corso d’opera - ha racconta il sindaco - e altri che ne cambieranno il volto, come l’ex Eridania che, con i suoi 14 ettari sarà un secondo polmone verde in centro città, ma anche il Monastero della Ripa per cui abbiamo già ricevuto 13 milioni e altri 10 arriveranno”.

Tante le persone intervenute all’evento che hanno intonato ‘Romagna Mia’ insieme alla cantante Roberta Cappelletti che, sul palco, ha raccontato la sua passione per il liscio e la tradizione romagnola. La freschezza dei 18 anni di Valeria Frasca, Alfiere della Repubblica, ha riportato quello che è stato il vivere da ‘burdela de paciug’ (angelo del fango) nei giorni subito successivi alla tragedia che il 16 maggio 2023 ha colpito gran parte di Forlì. Dalla solidarietà portata da tanti giovani in un momento di bisogno collettivo, alla comunità che si è stretta attorno a Virginia Baldassarri che, sul palco, ha raccontato dei momenti tragici che l’hanno portata a dover subire l’amputazione delle gambe, dell’avambraccio sinistro e delle dita della mano destra.

Le foto storiche degli occhi del Carlino, Sante Montanari, hanno ricordato come fosse la città dagli anni ‘60 fino al 2008: 48 anni dedicati al Carlino raccontati con gli aneddoti dalla figlia Annamaria, con il sogno di una prossima mostra che porti alla luce una selezione dei suoi scatti più emblematici.

La grande cavalcata del Forlì Calcio che è riuscito dopo 8 anni a raggiungere l’obiettivo della promozione in serie C è stata ripresa dal capitano, il confermato Riccardo Gaiola, che si è detto sicuro che lo stadio sarà pronto ad ospitare le partite in casa nella categoria superiore sin dall’inizio del campionato.

Da un successo sportivo ad un altro con il video degli ultimi secondi della partita di 30 anni fa che portarono la Forlì del Basket alla promozione in A1 con un tiro da tre punti a due secondi dalla fine di Andrea Niccolai. “Uno dei ricordi che porto ancora con me - ha commentato - alla pari degli scudetti e delle coppe vinte successivamente, per il grande affetto e l’entusiasmo che la città seppe darci”.

Due i Carlini d’Oro che sono stati consegnati sul finire dell’evento a due storiche colonne della redazione forlivese, Rosaria Ricci e Quinto Cappelli, che da decenni raccontano della cultura della città e della cronaca delle zone montane del nostro territorio.