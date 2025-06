Carlino in festa coi lettori. Venerdì 27 giugno l’evento in centro a Forlì

Forlì, 26 giugno 2025 – Un anniversario importante si trasforma in un’occasione per raccontare la città, le sue sfide e le sue eccellenze. Domani pomeriggio a partire dalle ore 18, Forlì ospiterà una tappa speciale del tour celebrativo per i 140 anni del Carlino, con un evento ricco di ospiti, testimonianze e sorprese. L’appuntamento sotto il porticato della Bcc Ravennate, Forlivese e Imolese in corso della Repubblica (civici 2 e 4), a pochi passi quindi da piazza Saffi. Per festeggiare anche in edicola, allegato al Carlino di domani i lettori troveranno come omaggio gratuito un fascicolo di ben 48 pagine che raccoglie le storie e le voci dei protagonisti della vita cittadina di oggi e di ieri.

Ma come si svolgerà la festa vera e propria? A dare il via alla serata di domani sarà il saluto di Giuseppe Gambi, presidente dell’istituto di credito partner dell’iniziativa, seguito dall’intervento del sindaco Gian Luca Zattini, che dialogherà con il vicedirettore del Carlino Valerio Baroncini e con il caposervizio Marco Bilancioni sui temi caldi della città. L’incontro proseguirà con un momento dedicato alla cultura e alla musica: di questo parleremo con Roberta Cappelletti, regina del liscio romagnolo.

Spazio poi alle storie di resilienza e forza, simboli di una Romagna che non si arrende. Sul palco saliranno Giorgia Bussi, imprenditrice agricola di Terra del Sole diventata il volto dell’alluvione del 2023, e Virginia Baldassarri, mamma di Fratta Terme che, dopo una grave infezione e una doppia amputazione, è tornata a camminare grazie a una straordinaria gara di solidarietà. Non mancherà un tributo alla memoria e al valore del fotogiornalismo: sarà ricordato Sante Montanari, storico fotografo del Carlino, attraverso le parole della figlia Annamaria. Infine, lo sport: protagonista sarà il Forlì Calcio, tornato in Serie C dopo otto anni. A rappresentare la squadra sarà il tecnico Alessandro Miramari. E per un anniversario che si celebra, ce n’è un altro che si ricorda: i 30 anni dello storico canestro di Andrea Niccolai, che nel 1995 portò l’Olitalia Forlì in Serie A1. Anche lui sarà presente per condividere ricordi e emozioni.

La serata si concluderà entro le ore 20 con un brindisi e un aperitivo, occasione per ringraziare i lettori. La partecipazione è libera e gratuita, anche se, a scopi organizzativi, chiediamo la registrazione online: basta cliccare poi sul pulsante blu ‘Partecipa’ in questa pagina dedicata.