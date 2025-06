Carlino in festa per i 140 anni con i lettori a Forlì: appuntamento venerdì in corso della Repubblica

Forlì, 24 giugno 2025 – Il Carlino compie 140 anni e li festeggia con un lungo tour in tutte le sue città: venerdì 27 giugno anche Forlì è pronta per questo speciale anniversario. Che vedrà in prima linea i protagonisti della vita cittadina: istituzioni, mondo della solidarietà, della cultura e dello sport. E ovviamente i lettori. L’appuntamento per tutti sarà alle 18 in corso della Repubblica, in corrispondenza dei numeri civici 2 e 4, sotto il porticato della Bcc (Banca di Credito Cooperativo) Ravennate, Forlivese e Imolese, nostro partner in questa iniziativa.

I 140 anni del Carlino: qui il nostro speciale

Ci troveremo dunque a pochi passi dal cuore di Forlì, la centralissima piazza Saffi. Uno spazio che diventerà luogo e momento di incontro, come in un salotto o un caffè letterario, dove il giornale e la città riuniscono. Riproducendo in maniera visibile e fisica, sotto i propri occhi, quella magia che da 140 anni, ogni giorno, si realizza sfogliando i nostri quotidiani e in particolari quelli locali. E così venerdì sera alcuni protagonisti, insieme ai nostri giornalisti, racconteranno le loro storie all’interno di questa speciale iniziativa (che ha il patrocinio del Comune di Forlì ed è sostenuta anche dalla Cna di Forlì-Cesena e da Confesercenti Forlì). Al termine, offriremo un aperitivo a tutti i presenti. Alle ore 20 ci saluteremo.

Chiediamo a chi voglia partecipare di confermarlo con una veloce registrazione online. Occorre collegarsi a questo indirizzo oppure cercare su Google semplicemente ‘Tour Carlino Forlì’. Una volta entrati nella pagina, cliccare (col dito o col mouse) il grande pulsante blu ‘partecipa all’evento’: potrà essere in fondo alla pagina o a destra, a seconda del dispositivo utilizzato per connettersi. A quell’indirizzo troverete anche un’anteprima del programma della serata che vivremo insieme, e che sveleremo con più dettagli sul giornale nei prossimi giorni.

In ogni caso, sarà possibile fermarsi in nostra compagnia anche all’ultimo minuto, senza preavviso, proprio come in un caffè, quando si incontra qualcuno con cui si voglia scambiare quattro chiacchiere. Un rito che, in fondo, va avanti da 140 anni.