Il Carlino conquista le Marche: le feste a Fermo, Ascoli e Macerata

Macerata, 4 luglio 2025 – “Buon compleanno Carlino”. Con questo messaggio il nostro giornale ha conquistato tre delle cinque province delle Marche. Lunedì con la festa a palazzo Conventati a Macerata, martedì con il ricevimento ad Ascoli al chiostro di San Francesco (video) e mercoledì portando l’allegria in piazzale Azzolino a Fermo (video). Ecco quindi in platea tanti lettori, mentre sul palco si sono alternati politici, vip, mondo dello sport e della cultura.

Un momento di scambio per onorare al meglio lo storico traguardo dei 140 anni, con dibattiti, dialoghi, interventi, omaggi e premiazioni. A Macerata (foto) c’è stato un momento di confronto tra il sindaco Sandro Parcaroli e il primo cittadino di Civitanova Fabrizio Ciarapica. Sicurezza, cantieri e infrastrutture sono state al centro del dialogo coordinato dal caposervizio di Macerata Giancarlo Falcioni. Ma ospite di giornata, intervistato dal vicedirettore Valerio Baroncini, è stato il presidente delle Marche Francesco Acquaroli che ha spaziato su tutti i temi che saranno centrali nelle elezioni regionali in programma in autunno. Ma sul palco sono saliti anche Lucrezia Ercoli, direttrice artistica di Popsophia, Marco Vinco, direttore del Macerata Opera Festival, l’arbitro internazionale di calcio Juan Luca Sacchi, Rosaria Del Balzo Ruiti, presidente di Croce Rossa Marche, Andrea Angeli, ex funzionario Onu, e Albino Massaccesi, vice presidente della Lube, una delle realtà principali del volley italiano.

Ad Ascoli (foto) il sindaco di casa Matteo Fioravanti ha dialogato con il collega Antonio Spazzafumo di San Benedetto del Tronto. Giustizia, pericoli e giovani sono stati alcuni dei temi centrali nel loro dialogo. Ma parlando di sport si è presentato il nuovo amministratore unico dell’Ascoli, Bernardino Passeri, che guiderà la società nel prossimo campionato di serie C. Spazio inoltre alla cultura con la Quintana che quest’anno festeggia i 100 anni. Una manifestazione cruciale per il territorio e per l’Italia. Inoltre, ecco la voce della scienza, Martina Capriotti, biologa marina dell’Università di Camerino, e la passione dell’attrice Iole Mazzone. E poi standing ovation a Saturnino Celani, bassista e storico componente della band di Jovanotti, sul palco insieme al caposervizio di Ascoli Flavio Nardini. Esibizione emozionante per la Compagnia dei Folli.

Nell’ultima tappa a Fermo (foto) il sindaco Paolo Calcinaro ha tracciato un bilancio di quanto fatto negli anni. E poi tutti in piedi per la Yuasa Battery Grottazzolina, pronta a un’altra stagione di Superlega. Sul palco il patron Rossano Romiti, il coach Massimo Ortenzi e il neo acquisto Dragan Stankovic, una leggenda del volley. Spazio poi alla cultura con la rievocazione la Cavalcata dell’Assunta. E in tutte le tappe non sono mai mancati i rappresentanti delle forze dell’ordine.

Assegnati anche i Carlino d’oro alle storiche firme dei fascicoli locali: Silvio Sebastiani a Fermo, corrispondente da Porto San Giorgio, Marcello Iezzi, Francesco Cicconi e Maria Grazia Lappa per Ascoli e Gianfilippo Centanni, Ugo Bellesi e Franco Veroli per Macerata.