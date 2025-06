Carlino in tour a Faenza per i 140 anni: i problemi del territorio e lo spirito romagnolo

Faenza, 20 giugno 2025 – Raccontare un territorio per aiutarlo a guardarsi dentro e a crescere. Le celebrazioni dei 140 anni del Resto del Carlino hanno fatto tappa oggi pomeriggio a Faenza (foto) sotto il portico di piazza della Libertà, nella parte prospiciente la sede della Bcc Ravennate Forlivese Imolese, dove un palco ha accolto i rappresentanti della comunità locale dalla politica alle imprese, passando per le associazioni.

Il nostro speciale sui 140 anni del Carlino

A fare gli onori di casa il vicedirettore del giornale Valerio Baroncini che, con il presidente della Bcc Giuseppe Gambi, ha ricordato i 70 anni di vita della banca che, ha ribadito il presidente, “soffre quando il territorio soffre, ma è ben strutturata per resistere alle avversità”. E del territorio in sofferenza ha parlato la sottosegretaria alla presidenza della Regione Emilia-Romagna Manuela Rontini che ha assicurato lo stop alle polemiche tra istituzioni sull’alluvione “che non danno risposte ai cittadini”, ricordando “il clima di collaborazione che si è instaurato perché se non si collabora è tutto più complicato. Abbiamo altri temi su cui discutere, come la sanità, ma sull’alluvione occorre fare”.

E la Regione, ha ricordato la Rontini, “ha dato un segnale importante raddoppiando le risorse per il mantenimento dei fiumi”. Intanto è in arrivo il nuovo Dl 65 che consente la ricostruzione pubblica con circa un miliardo di risorse per la parte pubblica e semplifica le ordinanze 11 e 14 per i privati. Sulla necessità di mantenere in ordini i fiumi, “al di là della nidificazione del merlo che può farlo qualche metro più in là”, ha insistito anche il sindaco di Brisighella Massimiliano Pederzoli, un territorio su cui si sono abbattute 500 frane e a fonte dei 140 milioni richiesti ne sono arrivati solo 40.

“Abbiamo toccato con mano l’efficienza della colonna veneta della protezione civile, mentre il Servizio tecnico di bacino abbiamo dovuto attendere a lungo. Ma il commissario Curcio – ha anticipato Pederzoli – mi ha assicurato che sarà presto a Brisighella e gli spiegheremo bene le necessità del nostro territorio che è stato duramente colpito. Così come speriamo che la Soprintendenza metta mano ai lavori per la nostra amata basilica del Monticino che versa in gravi condizioni”.

Sfoglia il nostro inserto sull’evento

Da parte sua il sindaco di Faenza Massimo Isola ha ricordato come l’alluvione sia arrivata “senza bussare, e alla terza prova il territorio era davvero in difficoltà. Per questa ragione ci siamo mossi in autonomia sul cantiere per la cassa di espansione di via Cimatti. In due mesi concluderemo i lavori dopo aver comprato 20 ettari di terreno ed essere partiti senza permessi. Una procedura irrituale ma inevitabile, non potevamo aspettare i tempi della burocrazia”. La sindaca di Lugo Elena Zannoni ha anticipato che i lavori di risanamento del teatro Rossini partiranno a breve, ma la riapertura slitta al 2026.

“Peccato perché lo avevamo appena ristrutturato e il lavoro è andato tutto perso”. Ma Lugo è stato al centro anche di inquietanti episodi di violenza giovanile a scuola e, pur riconoscendo la gravità del fenomeno, la sindaca ha “ricordato come siano tanti i giovani che si comportano correttamente, e lo dimostrano ogni giorno con tante iniziative che vanno ricordate senza evidenziare sempre solo il ‘male’”.

Il musicista Vittorio Bonetti ha raccontato la sua vicenda di alluvionato a Villanova “con mia moglie che cercava di fermare l’acqua con gli asciugamani, mentre i ristori per un edificio semi abbattuto dalla violenza delle acque non mi sono arrivati per un cavillo nella mansarda”. Poi ha aggiunto: “I miei figli volevano gli argini intorno alla casa, io ho messo le paratie, spero che non servano”.

Davide Servadei, presidente regionale di Confartigianato ed erede dell’azienda di Riccardo Gatti, da parte sua ha ricordato come l’artigianato faentino sia “risorto” dopo le difficoltà dell’alluvione ha insistito sulle necessità di accogliere nuova forza lavoro in città perché la metà delle aziende non trova il personale di cui ha necessità.

Debora Donati, presidente dell’associazione ’Insieme a te’ e ideatrice della ’Spiaggia dei valori’ di Punta Marina che consente ai disabili di frequentare la spiaggia, ha ricordato la sua partecipazione all’assemblea dell’Onu a New York in cui ha presentato il progetto inclusivo che è stato oggetto, proprio ieri, di attenzione da parte del governo giapponese, che vuole studiarlo per replicarlo in patria. Hanno concluso la serata i comici Maria Pia Timo, che ha sottolineato l’importanza del giornalismo e il valore dell’informazione che va pagata, anche online, e Gene Gnocchi, faentino da 15 anni e con un sogno: correre al palio. “Ma prima – ha concluso – devo scegliere il rione”.