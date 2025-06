Carlotta Ragazzini. Bronzo alle Paralimpiadi: "La gioia dopo la ricaduta"

Medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Parigi mel 2024. La storia di Carlotta Ragazzini, 23enne giocatrice di tennis tavolo di Faenza, è una sorta di favola. A causa di un cavernoma midollare avuto dalla nascita è stata operata a 18 mesi e a 4 anni, e nel 2016 è stata ricoverata a Montecatone per la riabilitazione dopo un intervento alla colonna vertebrale che aveva dato qualche complicazione. Da qui l’amore a prima vista con il tennis tavolo. "Ho iniziato a giocare quasi per caso per passare il tempo – spiega Carlotta – grazie a Vincenzo Andalò, che ogni settimana si reca nell’istituto per far riabilitazione con questa disciplina sportiva, e a Davide Scazziere, presidente della società Lo Sport è Vita di Montecatone per la quale sono tesserata. Il tennis tavolo oltre a divertirmi mi rilassa molto e da quel giorno non l’ho più abbandonato".

In soli due anni è arrivata in nazionale maggiore: si aspettava questa scalata?

"Ho sempre pensato a giocare e a dare il massimo. Ho compiuto un percorso importante per merito degli allenatori e delle compagne di squadra con cui ho giocato che mi hanno fatto crescere e in pochi anni ho vinto cinque titoli italiani nella categoria 4, due bronzi agli Europei nel 2023 nel singolo e nel doppio e un oro e un argento con la nazionale giovanile".

Nel 2021 ha avuto una ricaduta al suo problema alla schiena: come ha vissuto quel periodo?

"Per sei mesi non ho giocato e ho dovuto curarmi. Non è stato semplice, anche perché questa situazione mi ha portato a cambiare categoria passando nella 3 di conseguenza ho dovuto abituarmi a nuove avversarie e ad un nuovo modo di giocare".

Un lavoro che le ha dato i frutti sperati: nel settembre del 2024 ha vinto il bronzo alle Paralimpiadi di Parigi e attualmente è numero 3 al mondo nella sua categoria. Cosa prova?

"È stata una emozione indescrivibile: quella medaglia mi ha dato ancora più consapevolezza e stimoli per mettere sempre più impegno in quello che faccio".

Luca Del Favero