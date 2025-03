Catia Uliassi, eccellere è un’arte “Accoglienza, cibo ed emozioni Così l’esperienza diventa unica”

La storia delle Marche passa anche dalla cucina, una componente che contraddistingue da sempre questo territorio. A testimoniarlo è la storia del Ristorante Uliassi, a Senigallia. Uno dei 14 in tutta Italia ad avere tre stelle Michelin. Un percorso che arriva dal lontano 1990. E dopo 35 anni in cucina c’è ancora Mauro Uliassi, a impiattare prelibatezze invidiate da chiunque. Ma in sala, ad accogliere i migliaia di clienti che ogni anno passano per questa tana della bontà, la sorella Catia Uliassi continua a “far sentire un cliente speciale, accogliendolo con sincerità, senza artifici. Bisogna essere presenti ma mai invadenti, anticipare i bisogni, e soprattutto far sentire ogni ospite a casa, in un luogo dove tutto è pensato per il suo benessere”, spiega. A 58 anni vive di cibo, arte, design e moda ed è una delle donne più importanti di tutta la regione.

Catia Uliassi, quanto è cambiato il vostro settore in questo percorso che vi ha visti diventare un riferimento nazionale?

“Il mondo della ristorazione è cambiato profondamente in questi 35 anni, così come tutto il resto. Quando abbiamo iniziato nel 1990, il concetto di ristorazione fine dining era molto più statico e formale. Oggi il cliente cerca un’esperienza completa: non solo cibo straordinario, ma accoglienza, atmosfera, emozione. Abbiamo assistito a una trasformazione continua, tra innovazione tecnologica, evoluzione del gusto e nuove esigenze della clientela. Quello che però non è mai cambiato è l’importanza dell’empatia e del calore umano. Un ristorante di livello non si regge solo su una grande cucina, ma anche su un’accoglienza impeccabile e su un’esperienza che sappia lasciare il segno. Le persone in questo senso sono fondamentali: è importante la relazione che hai con loro fin da quando aprono la porta, anzi fin da quando rispondi al telefono per dare le informazioni che chiedono. È una parte del nostro lavoro che è rimasta invariata e penso che non cambierà mai”.

Come nasce per lei e per lo chef Marco Uliassi l’idea di aprire questo ristorante?

“L’idea di aprire il Ristorante Uliassi è nata quasi per gioco, senza un obiettivo preciso se non quello di fare ciò che amavamo. Io e mio fratello Mauro siamo cresciuti in un bar di periferia gestito dai nostri genitori, e quel contatto con il pubblico è stato fondamentale per noi. Nel 1990 abbiamo deciso di aprire il nostro ristorante, con entusiasmo e passione. All’inizio, era un luogo semplice, quasi informale, dove cucinavamo e accoglievamo i clienti come a casa”.

Quali sono le sue parole cardine quando arriva un cliente?

“Ascolto, attenzione e calore. Il segreto per far sentire un cliente speciale è accoglierlo con sincerità, senza artifici. Ogni persona che entra da noi ha una storia, delle aspettative, delle emozioni che vuole vivere. Il nostro compito è capirle e trasformarle in un’esperienza indimenticabile. Il sorriso, il tono di voce, la cura dei dettagli: tutto conta”.

Sala e cucina, accoglienza e impiattamento. Quanto pesano i due servizi per un cliente?

“Sono 50 e 50, senza dubbio. Un grande piatto servito male perde metà del suo valore. Così come un’accoglienza perfetta non può compensare un piatto senza anima. La cucina e la sala devono lavorare in sinergia, con lo stesso obiettivo: far vivere un’esperienza totale. Il cliente non deve percepire divisioni, ma un’armonia perfetta tra ciò che assapora e ciò che vive. La sala ha il compito di dare il giusto ritmo all’esperienza, di creare la magia, mentre la cucina trasforma gli ingredienti in emozioni. È un equilibrio delicato, che

richiede grande professionalità. Non credo e non ho mai pensato che i clienti diano più attenzione all’impiattamento di quello che c’è dentro al piatto: conta il prodotto, la materia prima, la storia delle persone che hanno creato quel piatto. Così come non credo che in sala sia fondamentale lo schema fisso delle regole da galateo, ma più la relazione con ogni persona che entra nel ristorante”.

Lei ama l’arte, il design e la moda. Come nascono queste passioni?

“Mi ritengo molto fortunata perché ho la possibilità di dedicarmi alle mie grandi passioni, che in qualche modo si legano al mio lavoro. Sono appassionata da sempre di moda e design, in tutte le loro forme, mentre la pittura è entrata nella mia vita in una fase più matura, quasi in punta di piedi, e ho capito solo tardi quanto fosse importante per me. Proprio qualche giorno fa sono tornata da New York dove sono andata per coordinare un evento, organizzato dall’associazione WonderingStars, in onore di Giorgio Morandi, uno dei protagonisti della pittura italiana del Novecento considerato tra i maggiori incisori mondiali del secolo”.

Il 2025, come per il Resto del Carlino, anche per voi è un anniversario, avendo aperto nel 1990. Obiettivi futuri?

“Sì, nel 2025 festeggeremo i 35 anni di Ristorante Uliassi. Il nostro primo progetto è continuare a fare ciò che facciamo fin dal 1990: accogliere le persone e fare al meglio il nostro lavoro. Abbiamo diverse cose in mente e non possiamo che essere molto grati per ciò che abbiamo realizzato fino a oggi anche grazie alla squadra di cui ci siamo circondati”.