Cavalcata dell’Assunta. Un salto nel Medioevo e nelle radici del Fermano

Il Medioevo, l’età di mezzo. Una città, Fermo. Un corteo processionale e una corsa di cavalli. L’incantesimo sta nel partire per un viaggio in un tempo sospeso: sui passi di dame e cavalieri che centinaia di anni fa camminarono tra i vicoli; di contadini che coltivarono le campagne; di pescatori che pescarono in mare: donne e uomini da cui i fermani discendono e di cui, inconsapevolmente, portano il nome e tramandano la memoria. Un viaggio che ha un nome: la Cavalcata dell’Assunta e la Corsa al Palio di Fermo. Da 44 anni, a ‘mezzo agosto’ viene riproposto il ‘magnifico corteo in abito storico del ‘400’ come documentato nella pagina miniata del Missale de Firmonibus (1436), conservato nel museo diocesano cittadino, che attesta la manifestazione come la più antica d’Italia. I principali partecipanti sfilavano a cavallo e, al lume di torce e di candele (luminaria, ndr) il 14 agosto, vigilia della festa, attraversavano il centro cittadino fino a giungere alla cattedrale per offrire i frutti del duro lavoro della terra e del mare alla Vergine Maria Assunta in Cielo, patrona della città. "Nella trasposizione moderna della Cavalcata - ha spiegato il regista Adolfo Leoni- siamo tornati all’approfondimento: più cerchiamo le nostre radici, più abbiamo ‘ossigenazione’ per il futuro come ci ricorda la citazione di Giuseppe Verdi ‘il futuro ha un cuore antico’. L’adesione a Medieval Italy (prima rete nazionale dei luoghi medievali eccellenti, ndr) ne è la conferma". Il corteo era composto da tutte le autorità cittadine: il Podestà, le Municipalità e i Priori delle contrade, in cui era divisa Fermo fin dal 1251. Seguivano i delegati dei Castelli del Contado che portano in dono preziosi palii in seta e i rappresentanti delle Corporazioni o Arti, artigiane e professionali, anch’esse tenute alle offerte. Il corteo, in cui tutti sfoggiavano le vesti più ricche, era anche una fastosa dimostrazione della potenza e ricchezza dell’antico Stato fermano.

Il giorno successivo si correva il Ludus, la corsa dei cavalli al cui vincitore spettava un drappo di preziosa fattura. "Il Medioevo è tra noi - ha aggiunto Leoni - a Fermo, prima Signoria delle Marche con gli Sforza (1434-1446), ce lo ricordano le mura di cinta, le torri, gli affreschi trecenteschi dell’atrio della Cattedrale. La Cavalcata dell’Assunta non è solo una rievocazione storica: è il passato che ci raggiunge". Oggi come allora, c’è un periodo dell’anno in cui il cuore dei fermani batte più forte e il resto della quotidianità viene messo in pausa; un periodo pieno di energia, vita condivisa, trepidazione e attesa. Dopo la Tratta dei Barberi, ovvero l’assegnazione dei cavalli alle contrade tramite sorteggio, nel pomeriggio del giorno di ‘mezzo agosto’, ha luogo corteo in abito storico di trasferimento al campo di gara e, quindi, la Corsa al Palio. Le sei contrade storiche, ‘intra moenia’, Castello, Pila, Campolege, San Bartolomeo, Fiorenza, San Martino e le quattro dette foranee, (fuori delle mura del centro storico, ndr) Torre di Palme, Capodarco, Campiglione, Molini Girola si danno battaglia in due batterie più una finale, lungo un percorso cittadino di 850 metri, in attesa del momento sognato da ogni contradaiolo per un anno intero: tagliare il traguardo per primi, portare a casa il drappo e con esso onore e gloria per un anno intero.

Gaia Capponi