Cavini, presidente Cna: "A casa, in ufficio e al bar. La lettura è un ’rito’"

Leggere il giornale? "Un rapporto e rituale. Ovvero, quotidiano". Come il Resto del Carlino, fresco di 140 anni di storia. A raccontare la sua esperienza giornaliera con il nostro giornale è Paolo Cavini, presidente di Cna Emilia-Romagna.

Cavini, sono i 140 della testata il Resto del Carlino. Che rapporto avete voi di Cna Emilia-Romagna con il nostro quotidiano?

"È un rapporto, come dice l’aggettivo stesso, quotidiano. Il gesto di sfogliare il Resto del Carlino fa parte del rito della mattina. Oggi è soprattutto uno sfogliare digitale, soprattutto per la nostra area comunicazione o gli organi della nostra presidenza. Quindi è un rapporto di lavoro, per avere il termometro dei fatti e della politica. Ma è anche un rapporto affettivo e rituale: al bar la mattina, appena prima di iniziare la giornata, si apre il giornale e si seguono, con il dito, i titoli e le notizie più importanti. E questo vale un po’ per tutte le imprenditrici e gli imprenditori della regione che vedono nel Carlino un punto di riferimento".

Per lei, facendo un tuffo nel passato, cosa rappresenta il Resto del Carlino e come si è avvicinato?

"È il giornale della casa, del bar, del circolo. Il rumore della carta, l’odore, l’inchiostro che rimane un po’ polveroso sulle dita: mi ricordano i gesti di persone care che magari non ci sono più. È stato naturale iniziare a leggere il Resto del Carlino. Un gesto spontaneo come mangiare il pane".

Oggi le testate hanno tutte una parte e una redazione web. Per lei cosa significa questo cambio di informazione? Cosa ne pensa?

"Che la tecnologia è cambiata e ha fatto cambiare moltissimo l’informazione. Da un lato trovo molto positivo lo sviluppo del giornale online: lo posso avere a disposizione sempre, in qualunque momento, basta avere lo smartphone con sé. Posso salvarmi gli articoli più interessanti, posso condividerli immediatamente con il mio staff. Insomma, facilità, velocità e grande accessibilità mi sembrano le parole chiave. Ci sono, però, anche dei limiti. Anzi dei veri e propri paradossi. Il web ha abbassato, lo sappiamo, il costo della pubblicità. E quindi gran parte del sostentamento economico dei giornali è andato perduto. Il problema è l’abbassarsi, in certi casi, della qualità dell’informazione. Perché, come il lavoro artigiano, se è di qualità ha un costo. Il paradosso è questo: siamo in un’epoca in cui la comunicazione e l’informazione sono essenziali. Eppure, come avviene in buona parte del mondo, molti giornali sono in difficoltà. Questo ha un effetto anche sulle associazioni di categoria".

In questo percorso del giornale, quanto si è evoluta ed è cambiata invece Cna Emilia- Romagna?

"L’evoluzione di Cna dal dopoguerra a oggi si si legge nei mestieri rappresentati che riflettono i mutamenti della società. La nostra storia è lunga più di 80 anni: la Cna nel tempo ha assunto la forma più idonea al sostegno delle attività che ha l’onore di rappresentare. Quindi, così come sfogliare le pagine delle vecchie edizioni del Carlino permette un viaggio nella storia, fare un viaggio tra le evoluzioni dei mestieri permette un viaggio nella società".

Parlando di numeri, quali categorie rappresentate e quanti iscritti avete? Cosa vi chiedono maggiormente in questo scenario macroeconomico non semplice?

"La nostra Confederazione è la prima associazione di categoria in Emilia-Romagna. Lo dicono i

numeri: abbiamo una sede regionale, dieci sedi territoriali e 234 sedi operative, quasi tre mila persone lavorano per noi e rappresentiamo oltre 150.000 soggetti tra imprese, pensionati e cittadini. Tutto ciò dà origine a una comunità di quasi 800 mila persone. Rappresentiamo 53 mestieri e raggruppamenti d’interesse, come il cinema e l’audiovisivo, i giovani imprenditori, le imprese femminili, il turismo e il commercio. Imprenditori e imprenditrici ci chiedono soprattutto di avere un rapporto diretto, di persona, ci chiedono di parlare, di essere ascoltati e ascoltate. È questa lo forza della nostra associazione di categoria: non è solo un insieme di servizi. Ma è anche e soprattutto un gruppo. E il gruppo, lo dice

il detto, fa la forza. Certamente le piccole e medie imprese sono messe alla prova: fatica a trovare manodopera, alta tassazione, una burocrazia che incatena, il ricambio generazionale incerto. Molti hanno paura o sono scoraggiati. Ma c’è una grande differenza tra affrontare da soli queste fatiche o affrontarle all’interno di un gruppo di imprenditori e imprenditrici che ci sta passando come te. Che sa di cosa stai parlando. È tutta un’altra cosa camminare insieme".

I giornali locali per le piccole medie imprese, Dna del tessuto economico italiano e anche regionale, quanto sono importanti? Anche per raccontare le storie di imprenditori emergenti e locali.

"Viviamo un’epoca in cui la comunicazione permea qualunque cosa. Quindi anche le Pmi hanno bisogno di notizie, di avere una bussola per vedere da che parte si sta andando. Ma sicuramente hanno anche bisogno di essere raccontate. Perché la narrazione ha un effetto potente come le onde: le storie di giovani imprenditori o imprenditrici hanno il potere di ispirare altre persone. Qualcuno può prendere ispirazione, spunto, incoraggiamento. Il ruolo dei giornali locali è questo: raccontare il particolare, mettere in circolazione le idee, riuscire a creare rete e comunità. E più tutto questo è forte, più ne beneficia l’economia locale".

Si dovrebbe leggere maggiormente di economia nei quotidiani locali secondo lei?

"È fondamentale, sì. Ma perché l’economia è in tutte le cose del nostro vivere quotidiano. Avere

approfondimenti sui vari settori economici a livello locale è un importante strumento di analisi della comunità in cui si vive. Questo non per cinismo, ma per realismo: ogni nostra azione ha un risvolto economico. Non esiste politica che non sia anche una strategia o una visione economica. Allo stesso modo, tutto ciò che è economia è anche politica. Ma anche a livello micro: compro un abito da una bottega artigiana, Made in Italy, oppure ordino online dai colossi cinesi? Anche la singola

scelta di come si utilizza il denaro è una scelta politica. Magari inconsapevole, ma lo è. Per questo parlare di più di economia ha una funzione sociale importantissima".