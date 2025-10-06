C’era una volta Modena. Scatti, ricordi e tradizioni. Nell’archivio di Zagaglia rivive il passato della città

Selmi

Zagaglia, dica 33. "33... come le edizioni del mio Ferragosto modenese (ma potrebbero essere anche di più), o come ’33, il mio anno di nascita (Dopo Cristo eh!)", ci tiene a puntualizzare ridendo. Di anni ne ha compiuti 92 (ieri) ma, per quanto ne sappiamo, Beppe potrebbe aver viaggiato nel tempo e nello spazio. Basta mettere il naso dentro il suo studio di via Cervetta, in pieno centro, per avere un’idea delle mille esistenze che ha già vissuto.

Laureato in Medicina ("ma non ho mai voluto davvero fare il dottore"), storico commerciante, fotografo, scrittore, narratore. E più recentemente, nella sua seconda giovinezza, anche pittore per passione, nonostante non ami prendersi troppo sul serio: "I miei quadri li chiamo ’sbabiozzi’". Non si definisce un artista ma piuttosto un ’trappolatore’, onorando la scritta goliardica comparsa vicino alla sua vetrina: ’Vòla bàs’.

Di sicuro è un modenese doc. "Sono nato in piazza Matteotti – ricorda –, ma sono rimasto lì pochi mesi, poi hanno buttato giù le case e ci siamo trasferiti. Ricordo ancora quella mattina in cui mia nonna si è caricata un Cristo dell’Ottocento sulle spalle..". Casa (nuova) e bottega, in via Cervetta appunto. Il negozio di tessuti era di famiglia, aperto nel 1945, e prima ancora il cognome Zagaglia era garanzia di qualità nell’enorme banco in piazza. Tempi d’oro per la categoria e una concorrenza di tutto rispetto: ’Mudnetta’ in corso Duomo, Seghedoni sulla via Emilia, poi Bandieri e Fangareggi, l’unico che vendeva telerie. "Quando mio padre ha avuto bisogno, ho abbandonato gli studi per gestire l’attività. Ma alla fine sono riuscito anche a laurearmi, non so bene quanto tempo dopo. Funzionava così: ogni 8 anni dovevi dare un esame per restare in corso... Tra i miei clienti c’era il segretario della facoltà di Medicina e non mancava di ricordarmelo: ’Signor Zagaglia, la scadenza’. Intanto comprava tessuti a rate. Allora vendevo di tutto, dallo scampolo da due soldi alla seta pura. E sono arrivato ad avere dieci dipendenti".

Ma Beppe ha sempre preferito i sogni di carta agli affari di stoffa.

"Per la fotografia trascuravo il negozio, e per il negozio trascuravo la fotografia".

Nel suo angolo di mondo, a due passi da piazza Grande, conserva decine di scatole e album con scatti di ogni genere, paesaggi e personaggi di mezzo secolo fa; dal venditore di cordoni, alla limonaia di fronte al Duomo, all’omino delle viole sotto il portico del Collegio, tappa fissa delle domeniche che furono. C’era una volta la Modena di Zagaglia. È tutta qui.

"In città ero conosciuto soprattutto per i ritratti di bambini, ho iniziato con una modella speciale, mia figlia. Avevo tante richieste, ma non mi facevo pagare. Mi vergognavo. E mi vergogno tuttora a chiedere: ’Posso farle una foto?’". Dietro l’obiettivo ha però saputo anche osare anticipando le mode con i suoi scatti. Le linee, i muri della città, le panchine. E ancora, le ombre, le foglie cadute, la geometria delle barche (sua grande passione). Fino ai progetti di sperimentazione: la città in bianco e nero, la ricerca di mosso (come la Ferrari ’sfuggente’ piaciuta al regista Michael Mann), il reportage dentro una sola stanza, esplorando luci e angolazioni, o ancora i fiori del silenzio, sulle vecchie tombe al cimitero di San Cataldo. Per i non scaramantici.

Poi i viaggi che riempiono racconti e numerosi scaffali. Dal cielo di Gallipoli – suo buen retiro – alle terre più lontane, come Ebla (in Siria) e lo Yemen, ai tempi ancora inesplorato. "Fummo il primo gruppo di turisti sbarcato lì, non c’erano ancora gli hotel: dormimmo nella casa dell’Iman", ricorda Zagaglia.

E, ovviamente, le traversate alla scoperta dell’America, alla quale ha dedicato più libri.

"La mia passione per l’immagine è iniziata con la cinepresa. All’epoca i giovani di Modena erano divisi in due categorie, chi aveva la mania dell’America, chi della Russia". E lui apparteneva senza ombra di dubbio al primo gruppo; voleva fare l’americano, come cantava Carosone.

"Avevo i Rayban e lo Zippo quando a Modena non sapevano neanche cosa fossero. E poi un paio di Lewis, mi stimavo girando in centro. Dopo gli Stati Uniti, è stata la volta della Francia. Eravamo diventati tutti esistenzialisti", ricorda recitando perfettamente i versi di Prévert. Libertà e responsabilità. "Ho iniziato a fotografare insieme a Fontana e Savigni, ma per mia moglie ho rinunciato ai circuiti nazionali. Ho scelto la famiglia e la bottega. Ho continuato a fare foto artistiche senza farle vedere a nessuno. Scatto per me". "Il mio difetto è essere sempre stato un solitario", ripete.

Ma Beppe non è mai stato davvero solo. Tanti gli amici d’arte, dall’indimenticato Pavarotti a Guido De Maria, oltre a pittori del calibro di Wainer Vaccari e Giuliano Della Casa (anche compagno di pranzi nel recente video dedicato alla cucina modenese). "Un rimpianto ce l’ho: non aver conosciuto due personaggi importanti: Antonio Delfini e Mario Molinari, caricaturista".

Ma lo scorrere inesorabile del tempo non gli ha negato l’incontro con un altro modenese illustre: Giorgio Fini, con il quale a inizi anni ’90, poco prima della sua scomparsa, ha dato vita alla serata ’Natale Fini-Zagaglia’.

Da lì è nato successivamente l’intramontabile evento di Ferragosto, prima in piazza Grande, poi ai Giardini Ducali e ora al teatro Tempio. La serata, iniziata con una proiezione di diapositive e rigorosamente senza un vero copione – "io non preparo mai nulla prima" – , è diventata un appuntamento immancabile ogni anno il 14 agosto. Nel tempo si è allargata con sempre più ospiti e poeti dialettali: Zanasi, Zucconi, Urbini, suo medico della mutua e dotato di grande spirito. Poi le collaborazioni con Paolo Marenzi e Pippo Casarini, pianista autore di ’44 gatti’. E una lunga amicizia con la famiglia Pavironica: "Ho conosciuto ben 4 Sandroni". Autentica modenesità che ha celebrato nel volume ’Modenamoremio’, il primo libro di foto della città.

Amici di ieri e di oggi che racconta da trent’anni anche nella sua rubrica ’Gente di Zagaglia’, proprio sul Resto del Carlino di Modena. "Sicuramente mi sarò ripetuto nel tempo...", ammette ridendo. Il primo testo, quando ancora portava puntualmente il dischetto in redazione, è datato 28 gennaio 1996, dedicato a San Geminiano. "All’inizio davo spazio anche alle lamentele da cittadino, ora non posso più, mia figlia mi corregge, dice che non devo essere polemico". E allora parla di tradizioni – "che non vanno dimenticate" – o esercita la fantasia più che la critica dedicandosi alla scrittura di favole. Zagaglia dalle mille vite, ci sarà qualcosa che le manca ancora? "Una mostra antologica nella mia città".