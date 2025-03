Ciarapica, sindaco di Civitanova: "Giornali bussola nel mondo web. La stampa ’fotografa’ la società"

Sul tavolo di casa Ciarapica una copia del Carlino non mancava mai. E papà Raul "un po’ di pagine le ha tenute in questi anni" conferma Fabrizio, il primo cittadino di Civitanova Marche. Centoquarantanni di storia di un quotidiano scanditi anche dal racconto degli amministratori locali. Nel caso di Ciarapica "la prima volta da sindaco, nel 2017, leggermi ’dall’altra parte’ mi fece un certo effetto", oppure "l’università ripresa con il Covid, e quella laurea, arrivata a cinquant’anni".

Sindaco Ciarapica, ma il Carlino in questi anni cosa ha rappresentato per lei?

"Ammetto di aver sempre avuto un buon rapporto con la testata. Diversamente dalla maggior parte dei politici non credo che la stampa debba essere ’contro’, ma piuttosto un alleato della politica e delle amministrazioni, perché con esse aiuta a divulgare informazioni e a rendere i cittadini più consapevoli".

Secondo lei oggi qual è e quale dovrebbe essere il ruolo dei giornali locali?

"La presenza dei quotidiani sui territori resta fondamentale. Testate come il Carlino sono come pungoli per gli amministratori e diventano ancora più autorevoli nell’era dei social network, sono una vera bussola nell’universo del web, perché chi lavora nei giornali ha come prima missione quella di verificare che le notizie siano vere".

Ha dei ricordi particolari legati al Carlino?

"Devo dire che a casa mia non è mai mancato. Mio padre è sempre stato un affezionato, e anche adesso lo compra perché gli piace la sensazione della carta sotto le dita. Per me è sempre stato una istituzione, in particolare nei primi anni della mia esperienza politica. Nel tempo si sono scritte pagine importanti ed è riuscito a resistere, mentre tante altre edizioni locali degli altri giornali hanno iniziato a lasciare il territorio".

Ma i giornali hanno avuto un ruolo nel suo ingresso in politica?

"La passione in realtà è scoppiata grazie ad alcuni amici. Po i in realtà la carta stampata è sempre stata parte della mia vita".

Quali notizie non si dimenticherà mai?

"Impagabile la mia prima pagina da sindaco, ricordo ancora il titolo: ’A Civitanova stravince Ciarapica’. E’ fra quelle copie del Carlino che ancora conserviamo in casa. Proprio come quella della mia laurea a cinquant’anni in Economia e Commercio lo scorso giugno. Avevo ripreso l’università con il Covid e mi sono tolto questa soddisfazione, che il vostro giornale raccontò molto bene".

Oggi lei è a metà del suo secondo mandato. Quali saranno le prossime sfide che dovrà vincere la sua amministrazione?

"In cima ci sono le questioni di ordine quotidiano e sociale. Il faro è puntato sul disagio giovanile, argomento che ci sta particolarmente a cuore, e sul quale ci stiamo impegnando su più fronti. Sul fronte opere pubbliche la missione sarà quella di dare corpo alle risorse intercettare, a partire dai fondi del Pnrr, oltre a quelli regionali, statali ed europei".

Che in concreto vuol dire?

"Che ci sono quattro asili nido in fase di cantiere oltre a una palestra comunale che si avvia verso l’inaugurazione. In più si sta lavorando al progetto (del valore di dieci milioni) di prolungamento del molo nord per la messa in sicurezza del porto. Sono inoltre in partenza i lavori per la riqualificazione del Varco a mare, uno spazio verde e molto altro che farà da ponte fra la città e il mare, con aree per i bambini, aree fitness, campo polivalente, giochi ad acqua, percorsi ciclabili e pedonali. Anche in questo caso parliamo di un intervento da svariati milioni di euro (quattro). Tra le nostre sfide c’è anche il rifacimento di Palazzo Sforza, sul quale abbiamo intercettato 10 milioni di euro, oltre ad altri interventi sulla città che sono in corso".

Cosa vuol dire fare il sindaco di una città come Civitanova nel 2025?

"Significa tanto impegno e sacrificio, soprattutto per la famiglia. E’ un impegno 24 ore su 24 con responsabilità incredibili, costanti e continue..."

Ma?

"Ma la soddisfazione compensa tutto. L’emozione di poter dare un contributo, di lasciare qualcosa alle future generazioni che a tanti anni di distanza potranno dire ’quella cosa l’ha fatta Ciarapica’, è qualcosa di impagabile".

Lei poi ha anche un lavoro.

"Sì, sono responsabile acquisti di un’azienda che si occupa della distribuzione di prodotti alimentari, in tutti questi anni non ho mai smesso".