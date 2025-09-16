Cinquant’anni di Cirfood. Dalla prima mensa operaia all’eccellenza nazionale: "Cibo sano e accessibile"

Mentre il Carlino festeggia i suoi 140 anni di storia, sul territorio reggiano ci sono altre realtà che hanno raggiunto traguardi significativi. È il caso di Cirfood, cooperativa nata ufficialmente nel 1977 ma con radici che affondano già alla fine degli anni Cinquanta, quando a Reggio nacque la prima mensa interaziendale dedicata agli operai delle aziende cittadine. Da quel servizio semplice, che rispondeva a un bisogno concreto, ha preso avvio un percorso che oggi ha reso Cirfood tra i principali operatori della ristorazione collettiva. Ma rifacciamo un passo indietro. Negli anni Settanta, in un contesto sociale ed economico che cambiava rapidamente, i valori della cooperazione spinsero un gruppo di persone a unire i propri capitali per fondare tre cooperative attive a Reggio Emilia, Modena e Ferrara. Nel 1992 queste realtà confluirono in Cirfood, che da allora ha iniziato a crescere e rafforzare il proprio modello di business, conquistando già nella seconda metà degli anni Novanta la leadership nazionale nella ristorazione scolastica.

Nel 2007 prese il via l’espansione nella ristorazione sociosanitaria, che nel 2024 porta Cirfood a essere il primo operatore del settore in Italia. Nel frattempo la cooperativa ha continuato a innovare: nel 2019 è nata Cirfood Retail, la divisione dedicata ai format di ristorazione commerciale in Italia e in Europa; nel 2021 la nuova società Valyouness ha ampliato l’offerta verso i servizi di welfare personalizzati per aziende ed enti pubblici; nel 2022 è stato inaugurato il Cirfood District, centro di ricerca e innovazione "dove progettare e sperimentare nuove soluzioni capaci di generare valore per la collettività e benessere per consumatori e consumatrici, cogliendo le sfide della nutrizione e della ristorazione del futuro".

E se è vero che la storia è importante per non dimenticarsi dei propri valori fondanti, va detto che a volte anche i numeri tornano utili per raccontare i successi raggiunti. Nel 2024 Cirfood ha servito oltre 98 milioni di pasti grazie al lavoro di 12.897 persone, per un patrimonio netto di 127 milioni di euro e ricavi pari a 647,5 milioni. È presente in 75 province italiane, con sedi anche a Genova, Milano, Padova, Modena, Firenze e Roma, e con attività all’estero in Belgio e Olanda. L’azienda nel Bel Paese offre i suoi servizi a 70 locali di ristorazione commerciale, 175 ristoranti aziendali, 211 strutture ospedaliere e assistenziali, 43 centri pasti e serve 588 comuni con la ristorazione scolastica. Numeri che testimoniano una crescita costante e radicata, sempre legata al territorio d’origine.

Un elemento distintivo della cooperativa è anche la struttura del lavoro: il 90% dei contratti è a tempo indeterminato e l’87% dei dipendenti è donna. Non un dettaglio, come ricorda la presidente Chiara Nasi, avvocato, da dodici anni alla guida di Cirfood: "Al di là del genere, mi piace circondarmi di persone capaci", spiega. E parlando di questi anni aggiunge: "Sono stati dodici anni intensi. Abbiamo accelerato tanto i processi e anche quelli decisionali, non solo produttivi. Abbiamo innovato nonostante il Covid ci abbia portato a perdere in un solo anno 300 milioni di ricavi. Anni in cui l’azienda è cresciuta, ma anche un periodo in cui il nostro settore ha subito gli effetti della pandemia prima e dell’inflazione poi". Guidare una delle più grandi cooperative di ristorazione collettiva in Italia, spiega Nasi, significa saper cogliere le sfide del presente e trasformarle in opportunità: "Per essere leader di mercato è necessario essere abili nel riconoscere gli ostacoli dell’economia per trasformarle in opportunità di crescita. Perché un’impresa è sostenibile se è capace di durare". Non è un caso che Cirfood sia rimasta a Reggio Emilia, nonostante molte offerte di trasferire la sede altrove: "Siamo la Food Valley e il nostro è un tessuto che ha una forte sensibilità sul cibo. Abbiamo iniziato negli anni Cinquanta a servire le Officine Reggiane e i suoi lavoratori, ancora prima dell’atto costitutivo del 1977. Da sempre questo è un territorio ricco di persone del fare. Per questo abbiamo trovato terreno fertile e abbiamo scelto di restare qui".

Un altro tema centrale è la qualità della ristorazione collettiva, spesso messa in secondo piano rispetto ai grandi numeri. "Una delle nostre missioni è fornire cibo sano e accessibile – spiega la presidente –. Dietro un nostro pasto completo, che offriamo a una media di 5,3 euro, ci sono ricerca, studio, piani nutrizionali, prodotti a chilometro zero e materie prime di altissima qualità". Una filosofia che rappresenta al meglio il valore sociale del lavoro di Cirfood, che non si limita a produrre pasti, ma a costruire un modello di welfare pubblico che genera benessere collettivo: "Abbiamo costi ingentissimi e credo che la nostra prossima sfida sia far comprendere il valore sociale del nostro lavoro e farci riconoscere il giusto prezzo".

Cinquant’anni dopo, la cooperativa nata dal sogno di poche persone continua a crescere e a innovare, mantenendo saldo il legame con il territorio reggiano. Un esempio lampante di come la cooperazione, se radicata e capace di guardare lontano, possa diventare un motore di sviluppo economico e sociale.