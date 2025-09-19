Cna e le sfide delle imprese: "Realtà economica solida, ma chi si ferma è perduto"

Da 140 anni sulle pagine del Resto del Carlino si scrivono le storie del mondo che cambia. E da 71 anni intorno ai tavoli della Cna di Forlì-Cesena si siedono le donne e gli uomini che quei cambiamenti li vivono sulla loro pelle. Cambiamenti ai quali una comunità deve saper rispondere col giusto approccio, trovando soluzioni efficaci davanti a problemi nuovi.

Franco Napolitano, direttore generale di Cna Forlì-Cesena, da quale contesto partono le vostre analisi?

"L’assunto è positivo: viviamo in una realtà economica e sociale solida, nella quale si mantiene una buona qualità della vita. Lo certificano anche le varie classifiche che periodicamente vengono rilasciate a livello nazionale prendendo in considerazione molteplici parametri che nella maggioranza dei casi ci vedono in buone posizioni. La nostra riflessione però va al di là delle graduatorie: il punto è che in questo territorio si vive decisamente bene, prima di tutto perché il tessuto sociale ancora tiene".

Dunque la strada è in discesa? "Affatto. I buoni risultati più che rivendicarli, è importante mantenerli e se possibile migliorarli. Cna vuole essere un elemento di garanzia e di stimolo, per anticipare le tendenze e per accompagnare le generazioni. Quelle di oggi e quelle future. Con questo arriviamo al nocciolo della questione e cioè al fatto che il ruolo che rivestiamo va oltre alla fornitura di servizi alle imprese e alla rappresentanza classica: lavoriamo quotidianamente per favorire lo sviluppo del territorio".

Qual è la ricetta?

"Partiamo dai dati di fatto: oltre il 20% delle imprese presenti in provincia è condotto da donne e uomini che hanno più di 60 anni. Il tema del ricambio generazionale è cruciale per evitare che questa fetta di Romagna si impoverisca perdendo un’ampia fetta delle sue attività economiche. Perché sono quelle che consolidano la qualità della vita. Ovviamente la questione deve essere affrontata a 360 gradi, col coinvolgimento di tutte le componenti della società, dal mondo delle imprese a quello die lavoratori, fino alle istituzioni. Siamo qui per fare la nostra parte".

Il mercato del lavoro è in profondissima mutazione.

"La testimonianza più evidente è data dalla difficoltà da parte delle imprese di trovare personale formato sulla base delle necessità e delle competenze richieste. La distanza tra il mondo della scuola e quello del lavoro si è allargata, serve lavorare insieme per ricucire questo gap, sia in relazione alla formazione universitaria, sia a quella degli istituti superiori".

La vostra associazione è da anni impegnata in progetti ‘ponte’.

"Sono uno dei nostri punti fermi. Continuiamo su questa strada perché la scelta paga, i risultati arrivano e studenti e imprenditori entrano in contatto in modo sempre proficuo. Sotto una doppia veste. Da una parte nell’ottica di favorire l’ingresso di nuovi lavoratori nel tessuto economico, dall’altra con l’intento di fornire le basi per chi da grande diventerà a sua volta imprenditore".

Le sfide sono tante.

"Ci misuriamo ogni giorno con tematiche economiche, fiscali e di mercato. E’ prioritario garantire la continuità del sistema, fornendo tutti gli strumenti adeguati a muoversi al meglio in un contesto che di certo non è semplice. Perché in un mondo che cambia in modo estremamente rapido è decisivo saper intercettare le giuste tendenze, quelle che possono consentire a chi gestisce un’attività di produrre i beni o fornire i servizi richiesti dal mercato. Se l’offerta perde il contatto con la domanda, il quadro si complica notevolmente". Come rispondono gli imprenditori?

"Il nostro ruolo è quello di essere utili alle imprese e per riuscirci al meglio, dobbiamo a nostra volta precorrere i tempi. Cito un esempio, quello dell’adeguamento ai parametri Esg di rispetto ambientale, sociale e di governance. Oggi sono obbligatori solo per le grandi imprese, ma il quadro cambierà. Una sfida interessante può essere quella di giocare d’anticipo, iniziando già da ora a prescindere dai vincoli imposti. C’è chi è curioso, si interessa e cambia approccio e c’è chi invece è più restio, preferendo rinviare fino a quando è possibile farlo. Dunque non ci sono risposte univoche: ognuno ha i suoi approcci. Fermo restando il fatto che la direzione verso la quale stiamo andando è ampiamente tracciata".

Avete recentemente raggiunto un’importante vittoria in tema di autotrasporto.

"Il settore, in particolare in Romagna, è strategico e siamo stati felici di vedere tribunali sparsi in giro per l’Europa riconoscere la legittimità della nostra class action, avviata a favore degli autotrasportatori contro le case produttrici di camion che nel periodo compreso tra il 1997 e il 2011 avevano formato una sorta di ’cartello’ aumentando eccessivamente i prezzi di vendita. A livello provinciale 300 imprese sono già state risarcite. E siamo solo all’inizio. E’ la dimostrazione che Davide può sconfiggere Golia. E che un’associazione di categoria può davvero portare un prezioso valore aggiunto".