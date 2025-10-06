Colazione, giornale e un giro tra i banchi del mercato ambulante

C’è un filo sottile che lega due tradizioni modenesi: gnocco fritto a colazione, intinto rigorosamente nel cappuccino, mentre si sfogliano le pagine del Carlino e la passeggiata del lunedì mattina tra i banchi del mercato. Gesti semplici e rituali che segnano il tempo di una comunità. È per questo che il Consorzio il Mercato di Modena ha scelto di unirsi alle celebrazioni per i 140 anni de Il Resto del Carlino diventando sponsor di tappa nella nostra città: perché entrambi vivono Modena a contatto con la gente, intrecciando quotidianità e memoria. Un secolo fa l’ambulante partiva all’alba, quando la città era ancora avvolta nel silenzio. I carri di legno scricchiolavano sulle pietre, trainati da cavalli o da asini; chi non aveva mezzi si caricava le gerle in spalla o usava biciclette rinforzate.

Sotto i teloni si nascondevano stoffe, frutta di stagione, stoviglie, sementi, attrezzi da lavoro. Non abiti confezionati, ma metri di tessuto che le donne avrebbero trasformato in gonne, corsetti e camicie: il banco del tessuto era un atelier all’aperto, e la consulenza del venditore valeva quanto la qualità del filato.

Il mercato non era solo commercio. Era odore di pane appena sfornato, voci che si intrecciavano nell’aria del mattino, bilance che tintinnavano pesando mele e patate. Una stretta di mano valeva più di un contratto, un credito "a parola" teneva in piedi famiglie nei tempi duri.

La voce dell’ambulante era la sua pubblicità, il suo giornale, il suo microfono. Poi arrivarono gli anni Sessanta e Settanta con loro nuove abitudini. Grazie al Comune di Modena, il Mercato si sposta all’interno dell’Ex Piazza d’Armi, dove ancora continua a svolgersi. Le Fiat 600 Multipla cariche fino all’inverosimile sostituivano i vecchi carri, i primi furgoncini si affacciavano in piazza e i mercati si riempivano di "Stracci America": abiti usati provenienti dagli Stati Uniti, jeans, giacche militari, camicie a quadri che vestivano i giovani modenesi con un tocco internazionale. Era il tempo della modernità che bussava alle porte, dell’Italia che cambiava volto. Oggi tutto è diverso nei modi, ma non nello spirito. La realtà è cosmopolita, i banchi si montano più facilmente, i prodotti arrivano etichettati e confezionati, i pagamenti si fanno con bancomat e smartphone. Ma la sostanza non è cambiata: il mercato continua a far parte della tradizione modenese, capace di resistere alla modernità senza perdere la sua anima. È ancora il palcoscenico di relazioni, di notizie scambiate, di battute divertenti. E se il giornale custodisce la memoria scritta della città, il mercato custodisce quella viva e parlata, fatta di volti, gesti e profumi. "Auguriamo al Carlino di continuare a lungo la sua storia, che poi è anche la nostra — sottolinea Guido Sirri, presidente del Consorzio il Mercato di Modena —. Perché tanto il mestiere del giornalista quanto quello dell’ambulante sono un servizio alla comunità: due modi diversi di stare in mezzo alla gente, raccontarla".