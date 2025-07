Come cambia il mercato dell’auto: "Dopo la crisi, pronti a nuove sfide"

Il mondo dell’auto sta cambiando rapidamente: anche il nostro territorio vive questa trasformazione tra nuove tecnologie, abitudini di consumo e sfide economiche. In questo contesto, i concessionari giocano un ruolo strategico. Abbiamo incontrato i vertici di Cascioli Group, una delle realtà più dinamiche del settore nelle Marche e in Abruzzo, per capire quali prospettive si delineano per il futuro.

Come sta evolvendo il mercato dell’auto nel nostro territorio?

"Il mercato sta attraversando una trasformazione profonda. Dopo anni segnati da pandemia, crisi e incertezze globali, si percepisce un rinnovato entusiasmo. Le persone sono tornate a desiderare l’auto, ma con uno sguardo più consapevole. Non cercano solo un mezzo, ma un’esperienza che duri nel tempo".

Rispetto agli anni precedenti, com’è il trend delle vendite?

"Il mercato si sta lentamente riprendendo, ma con dinamiche diverse rispetto a prima. Sono cambiati i tempi, i canali e soprattutto i clienti, che oggi sono più informati e selettivi. Noi abbiamo reagito investendo ancora di più nelle persone, nella formazione e nella qualità. Nel 2024 abbiamo registrato una crescita delle vendite superiore alla media nazionale".

Quali sono oggi i modelli, le tecnologie e i servizi più richiesti dai vostri clienti?

"Chi entra oggi in concessionaria vuole un’auto sicura, tecnologica, sostenibile, ma anche un servizio che lo accompagni prima, durante e dopo l’acquisto. I modelli più richiesti sono suv e crossover, soprattutto in versione ibrida, capaci di coniugare estetica, praticità ed efficienza. A fare la differenza sono le tecnologie a bordo: sistemi di assistenza alla guida, infotainment evoluto, servizi digitali integrati".

Come cambiano le preferenze in base alla fascia d’età?

"I più giovani vogliono un’auto connessa, digitale, semplice da usare, con servizi inclusi. Le generazioni più adulte restano legate a comfort, sicurezza, solidità del marchio e rapporto umano con il concessionario. Sono più attente alla qualità costruttiva, alla durata e all’assistenza post-vendita. Il prezzo è importante per tutti, ma viene sempre più valutato in relazione al valore percepito".

Il mercato delle auto elettriche ha preso davvero piede?

"Sta crescendo anche a livello locale, seppur con ritmi più graduali rispetto ad altri Paesi europei. Nelle Marche e in Abruzzo, tuttavia, sono stati fatti passi importanti sul fronte infrastrutturale: i punti di ricarica sono numerosi e ben distribuiti. E siamo soddisfatti: le vendite stanno aumentando con costanza. C’è ancora qualche esitazione, ma crescono curiosità e voglia di fare una scelta consapevole".

A fronte dell’aumento dei costi, si riscontra una maggiore propensione al leasing o all’usato?

"Sì, in modo molto evidente. Il leasing, il noleggio a lungo termine e l’usato certificato sono diventati alternative concrete, spesso preferite all’acquisto tradizionale. Come Cascioli Group, ci siamo attrezzati per offrire un ventaglio completo di soluzioni e consulenze personalizzate".

Guardando al futuro, quali sono le sfide più grandi per una concessionaria come la vostra nei prossimi anni?

"Il nostro settore sta vivendo una trasformazione epocale. Bisogna ripensare l’intero concetto di mobilità, servizio, relazione con il cliente. Per questo stiamo investendo sul miglioramento del clima aziendale: abbiamo appena ottenuto la certificazione per la parità di genere, e lavoriamo per promuovere un ambiente inclusivo. Stiamo sviluppando nuovi software e abbiamo avviato un importante progetto di rinnovamento di tutte le sedi, con l’obiettivo di creare spazi più accoglienti, funzionali e umani".

Valeria Eufemia