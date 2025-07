Il compleanno del Carlino: storie e protagonisti, festa grande con i lettori

Macerata, 30 giugno 2025 – Successo per ‘Caffè Carlino’ a Palazzo Conventati, la tappa del tour che festeggia i 140 anni del nostro quotidiano. Il primo evento nelle Marche (foto). Un salotto culturale, un incontro tra il giornale e la città, una festa con alcuni protagonisti del nostro territorio e con la comunità.

Buon compleanno Carlino, la tappa maceratese per i 140 anni del nostro giornale. Successo per l'evento. In basso da sinistra: i sindaci Ciarapica (Civitanova) e Parcaroli (Macerata), il governatore Acquaroli

A dare il via il vicedirettore del Carlino Valerio Baroncini, che ha sottolineato: “Questo traguardo non sarebbe stato possibile senza i nostri lettori, i nostri giudici, e senza la redazione, una grande squadra. Un piccolo miracolo”. In platea autorità civili e militari, come il prefetto Isabella Fusiello e il comandante provinciale dei carabinieri Raffaele Ruocco, sindaci del territorio, imprenditori e cittadini.

“Conoscevo le Marche, sono stato sindaco e consigliere regionale – ha dichiarato il presidente della Regione Francesco Acquaroli – ma la scoperta più grande in questi anni è stato il carattere dei marchigiani, l’attaccamento con orgoglio alle nostre radici, l’appartenenza al territorio”.

Ha evidenziato che la nostra regione è al primo posto in Italia per investimenti dei fondi sociali europei (terza per quelli Fesr) e per start up innovative. Ha commentato poi l’annuncio di Enac della partecipazione di tre diverse compagnie aeree al bando per la continuità territoriale che da ottobre/novembre collegherà direttamente le Marche con Roma, Milano e, nei fine settimana, Napoli. Poi il caposervizio Giancarlo Falcioni ha intervistato i sindaci Sandro Parcaroli (Macerata) e Fabrizio Ciarapica (Civitanova).

"Il Carlino ha raccontato la nostra realtà con attenzione e critica costruttiva”, ha detto quest’ultimo. Parcaroli, lettore fedele del giornale, ha parlato di viabilità e cantieri, sottolineando l’appalto per la Regina per sopperire alla carenza di strade, mentre Ciarapica del problema sicurezza, che la città cerca di fronteggiare con oltre 300 telecamere e con investimenti sui giovani. I cronisti Lorenzo Monachesi, Paola Pagnanelli e Emanuela Astolfi hanno intervistato gli altri ospiti. “Ho girato tutta l’Italia, ma questo è uno dei posti più belli. Dobbiamo essere portatori sani della nostra terra”, ha affermato l’arbitro di serie A Juan Luca Sacchi, mentre Albino Massaccesi, vicepresidente della Lube, ha ripercorso la storia della pallavolo a Macerata ribadendo l’importanza dei settori giovanili. Marco Vinco, direttore del Macerata Opera Festival, ha parlato dello Sferisterio come simbolo dell’identità culturale; Lucrezia Ercoli, direttrice artistica di Popsophia, di cronaca nera e spettacolarizzazione del male. Andrea Angeli, funzionario dell’Onu, ha definito il Carlino “il giornale della gioventù, fondamentale negli anni della formazione”, ricordando grandi firme come l’inviato Lorenzo Bianchi. Rosaria Del Balzo Ruiti, presidentessa della Croce Rossa Marche, ha battuto sulla necessità di sostenere il mondo del volontariato, ricordando che la nostra regione conta 9500 volontari e 33 comitati. Infine la redazione maceratese ha premiato tre veterani: Ugo Bellesi, storico caposervizio, Franco Veroli e Gianfilippo Centanni.