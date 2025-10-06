Comunale culla della lirica: "Tradizione e avanguardia. Coltiviamo nuovi talenti"

Due date che è bello affiancare: nel 1885 usciva il primo numero del "Carlino" e nel 1886 al teatro Comunale della nostra città Giuseppe Verdi presentava il suo "Don Carlo" in quella che oggi chiamiamo appunto la ‘versione di Modena’, cinque atti in italiano ma senza le danze del debutto francese. "Già allora il nostro teatro era in grande evidenza nel panorama operistico e vi si tenevano prime assolute. La musica a Modena aveva ottime radici", fa notare il maestro Aldo Sisillo che da 23 anni dirige il Comunale di Modena, oggi intitolato a Luciano Pavarotti e Mirella Freni, leggende della lirica. ‘The sound of Modena’ non è soltanto quello dei motori rombanti o quello del matterello che ‘tira’ la sfoglia: la nostra terra si fregia di una lunga, ricca e meravigliosa tradizione musicale.

Maestro, l’eccellenza musicale di Modena arriva da lontano...

"Come ci testimoniano i preziosi documenti custoditi alla Biblioteca Estense, già in epoca ducale ci fu grande attenzione allo sviluppo della musica da camera e al genere dell’oratorio. Modena diede i natali a eccellenti musicisti come Orazio Vecchi e i Bononcini, ma accolse anche grandi compositori come Stradella o Scarlatti che scrissero per i duchi".

Poi, nel fatidico Ottocento, sbocciò il belcanto...

"E trovò subito un seguito appassionato, soprattutto fra Modena, Parma e Piacenza, le città che ancora oggi sentono di essere ‘detentrici’ della verità nella lirica. La nostra provincia seppe esprimere cantanti di valore come Teresina Burchi, nata nel 1877 a Sestola, grande interprete wagneriana, o Teresa Chelotti, protagonista della prima incisione discografica dell’Aida, e poi naturalmente nel ‘900 il tenore Arrigo Pola che fu anche maestro di Pavarotti. Fino ad arrivare a quella che io definisco la scuola modenese moderna del belcanto di cui sono simboli Luciano Pavarotti, Mirella Freni, Leone Magiera, oltre a Raina Kabaivanska e Nicolai Ghiaurov che hanno scelto la nostra città".

Ancora oggi, nel segno di questa tradizione, Modena è molto attrattiva per tanti giovani che vengono qui a studiare canto. Perché?

"La lirica è avvertita come un segno identitario per Modena. E per questo va portata nel futuro. Nel nostro lavoro, abbiamo cercato di coniugare apertura e collaborazioni senza smarrire l’identità: abbiamo lanciato per esempio dei corsi accreditati di formazione per giovani cantanti a cui abbiamo abbinato corsi per operatori video di ripresa dello spettacolo dal vivo. I cantanti così possono fare esperienza di nuovi media, e allo stesso modo gli operatori entrano già nel mondo dell’opera, conoscendone i caratteri e i meccanismi. Poi, con il Modena Belcanto Festival che si tiene in questi giorni ci siamo posti un obiettivo in più".

Quale?

"Partiamo dalle origini del belcanto e infatti già nella serata inaugurale abbiamo proposto un oratorio di Scarlatti in prima esecuzione moderna, ma cerchiamo di fare un passo avanti e di scoprire il legame che esiste fra il concetto di belcanto, come è inteso nella tradizione ottocentesca, e la nuova ricerca sulla vocalità che arriva fino alle espressioni più avanguardistiche. In più offriamo anche altre ‘contaminazioni’ del belcanto, con la danza o con la recitazione".

Come è cambiato il Comunale in questi 23 anni da direttore? "Ho voluto incrementare la creatività tecnica e artistica, rilanciando anche l’attività di produzione per conservare e tutelare le grandi competenze tecniche che esistono a Modena: del resto l’attività di produzione genera un’economia sul territorio perché si acquistano materiali, si mobilitano artigiani... Siamo uno dei pochi teatri, per esempio, ad avere mantenuto la sala di scenografia. Diversi allestimenti creati a Modena circuitano nel mondo e in fondo si ripagano".

E la programmazione?

"Ho cercato di seguire un criterio di coerenza, mantenendo un’identità ma aprendo anche a nuovi generi e ampliando la proposta. Per esempio, abbiamo decisamente potenziato il cartellone di danza e al balletto e abbiamo esteso il festival ‘L’Altro suono’. Nel 2023, fra spettacoli, itinerari didattici e incontri, il Comunale ha contato ben 229 aperture di sipario, e nel 2024 sono anche aumentate. Già da diversi anni poi abbiamo avviato il progetto Operastreaming: quando il Covid ha costretto a chiudere le sale, noi eravamo già attrezzati e il Comunale è stato uno dei teatri che ha realizzato e trasmesso più spettacoli".

Tre anni fa è nata anche la Filarmonica del Comunale...

"È una collaborazione per noi molto importante: l’orchestra è sostenuta finora da risorse private, noi diamo tutto il supporto tecnico e logistico. È una formazione già riconosciuta per la sua qualità (proprio nei giorni scorsi è stata in tournée in Giappone, rappresentando anche l’Italia all’Expo di Osaka) che sta dando un contributo importante alle nostre stagioni. E ha un valore in più: accanto a professionisti di valore, inserisce infatti anche giovani che si sono formati nel nostro territorio. In questo io vedo un segno di speciale attenzione per i talenti che meritano di essere coltivati. Per il teatro del futuro".