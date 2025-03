Consorzio Innova, “Bologna, la nostra anima. Qui l’unione fa la forza”

Emergere dalle difficoltà, unendo le forze e creando una realtà che accolga gli scenari economici del presente e soddisfi quelli del futuro, mettendo insieme valori e obiettivi.

Questa è l’anima di Consorzio Innova, punto di riferimento nei settori dell’edilizia, impiantistica e servizi per il pubblico e il privato.

Presidente Giuseppe Cremonesi, come nasce il Consorzio? “Innova è figlio di una lunga esperienza trentennale che nasce in Appennino e raccoglie l’eredità di Consorzio Unifica (nato dalla fusione per incorporazione tra Cipea, Cariiee e Coeda, ndr). Nel 2016, formalmente, Innova prende vita”.

Com’era il periodo in cui vi siete costituiti?

“Stavamo vivendo una situazione di grandissima difficoltà per il nostro settore, in cui si susseguivano crisi e fallimenti”.

Come siete riusciti a emergere da quel momento?

“Innova si è ripensata da sola, grazie agli artigiani che si rimboccavano e rimboccano tuttora le maniche, dandosi una nuova strategia; sono loro che, nel 2016, creano un soggetto nuovo: il nostro Consorzio”.

Insomma, l’unione fa la forza. “Non è stata, infatti, una scelta casuale. Consorzio significa condividere un interesse comune, mettere insieme valori e necessità. Insieme si è indubbiamente più forti, concorrendo a bandi e appalti nel principio della condivisione e della valorizzazione del territorio. Non abbiamo una concezione predatoria, ma un radicamento e una redistribuzione del lavoro e della ricchezza accumulata sul territorio. Così Innova è via via cresciuta”.

Di quali numeri parliamo?

“Siamo 935 soci con un fatturato del 2024 di circa 350 milioni di euro”.

Quante sono le sedi?

“Tre molto strutturate, di cui una a Milano e siamo molto presenti a Roma. Ma Bologna è la principale: il radicamento più forte è qui e in Emilia-Romagna”.

Perché?

“Bologna è un territorio su cui abbiamo sempre scommesso, con l’idea di migliorarlo. Gestiamo servizi e manutenzioni e ora ci stiamo attrezzando per partecipare a bandi importanti, che di solito durano anni e questo ci consente di dare stabilità e continuità al nostro lavoro”.

Che cosa bolle in pentola in casa Innova?

“L’anno scorso abbiamo costituito Innova Fondazione, con l’idea di concretizzare il nostro impegno valoriale sul territorio. Tra i progetti, stiamo contribuendo al nuovo padiglione del Bellaria. Vogliamo sviluppare un rapporto con le tre fondazioni principali (Policlinico Sant’Orsola, Bellaria e Istituto Ortopedico Rizzoli) per fare rete. Oltre a questo, abbiamo seguito interventi con Cefa e ci siamo occupati anche di veicoli di trasporto sociale, così come l’impegno nella Fortitudo per il Sociale”.

E sul piano tecnico?

“Abbiamo costituito Finnova per finanziare la filiera e agevolare gli associati e sostenerli in un momento di difficoltà”.

Il Carlino compie 140 anni. Come considera questo traguardo?

“Questo quotidiano è di vitale importanza, perché riesce a mettere insieme e cucire il territorio, affrontando la lettura di carattere generazionale e nazionale con le realtà locali. Una delle voci più autorevoli in grado di interpretare il territorio, su cui ha polso. Un ruolo che continua a ricoprire dopo quasi un secolo e mezzo”.