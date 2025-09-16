La Uno Bianca, le stragi e l'omertà
Gilberto Dondi
La Uno Bianca, le stragi e l'omertà
il Carlino: 140 anni di storia
Corsi sempre sold out: "Ragazzi innamorati di arti e creatività"
16 set 2025
PAOLO ROSATO
il Carlino: 140 anni di storia
Corsi sempre sold out: "Ragazzi innamorati di arti e creatività"

La Scuola Internazionale di Comics di Reggio si accinge, a ottobre, a ripartire con i suoi corsi. Nell’ultimo anno scolastico...

Jessica Ferreri, la seconda da destra, assieme alla sua squadra

La Scuola Internazionale di Comics di Reggio si accinge, a ottobre, a ripartire con i suoi corsi. Nell’ultimo anno scolastico i numeri erano più che rilevanti: circa 300 gli iscritti, suddivisi tra circa 8 corsi di specializzazione professionale, la maggior parte dei quali prevedono durata triennale. Una caratura e una reputazione già robuste e comunque sempre in crescita, grazie anche, se non soprattutto, al lavoro della direttrice Jessica Ferreri, di Giuseppe Camuncoli e del loro staff e corpo insegnante. "Per fortuna, dal periodo Covid non abbiamo avuto conseguenze negative sul numero di iscrizioni che ci pervengono ogni anno, siamo abbastanza regolari con i numeri che realizziamo – ha spiegato Ferreri al Carlino –. Anche perché, essendo tutti i corsi a numero chiuso, abbiamo anche un limite fisiologico endogeno". I sogni e le aspettative dei ragazzi che arrivano alla Scuola sono diversi, gli stimoli enormi. "I nostri studenti e studentesse sono persone generalmente interessate all’arte e alla creatività, ma anche spinte da un’esigenza espressiva – ha aggiunto Ferreri –. Non c’è solo il fumetto, ci sono tanti altri corsi che, con diversi strumenti e competenze, consentono di diventare professionisti nella comunicazione, in senso lato".

Tra i corsi che riscuotono particolare successo ci sono anche quelli legati al disegno videoludico e a quello necessario ai tatuatori. La Scuola, situata nella centralissima via Roma, è suddivisa in 4 aule disegno e 4 multimediali. Il team, oltre a Ferreri e a Camuncoli e Matteo Casali in direzione crativa, è composto anche dalla coordinatrice didattica Grazia Lobaccaro. Completano lo staff Valentina Pastore e Marta Bettucci che gestiscono la segreteria organizzativa.

