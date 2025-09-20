“Cucine popolari, sfamiamo chi ha bisogno di cibo e umanità”

Cesena, 20 settembre 2025 – La storia delle Cucine popolari di Cesena è stata raccontata, ieri in biblioteca Malatestiana, dove si festeggiavano i 140 anni del Resto del Carlino, da Elena Baredi, intervistata dalla giornalista Elide Giordani. "Cucine popolari non è una mensa, non è un ristorante, non ci sono posate, né piatti di carta – ha detto Baredi – il nostro scopo è sfamare chi ha bisogno di cibo e relazioni umane".

"La vita non è fatta di scatti economici, non girano soldi alle Cucine Popolari – ha aggiuntoElide Giordani – alle Cucine Popolari girano contributi di ogni tipo, di tempo, di fatica, di braccia, di capacità di cucinare. Vengono cucinati 27mila pasti all’anno e 150 ogni giorno".

"Alle Cucine Popolari chi non può permettersi il pasto siede alla tavola e mangia. Chi può contribuisce ad offrire il pranzo o la cena al commensale che gli siede accanto. Noi vorremmo che tutti i cesenati trovassero gradevoli le Cucine Popolari – ha detto l’assessore Baredi – non abbiamo pensato a un posto per le persone in difficoltà, abbiamo pensato a un posto per tutti. Il motto ‘è mangia ciò che vuoi e dona ciò che puoi’. Credo che la prima parola che deve uscire è l’interazione che deve avvenire a tavola come nella vita. Le Cucine Popolari da qualche tempo hanno allargato lo sguardo e sono nate le Officine popolari . "Questa è stata l’idea di un imprenditore – ha detto Baredi – che ha voluto mettere a disposizione dei cesenati centinaia di biciclette vecchie poi restaurate e rimesse in vita".