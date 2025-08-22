Da Pascoli a Mann e Einstein: i grandi nomi di cultura e scienza nella terza pagina del Carlino

I 140 anni di vita del Carlino possono essere raffigurati dai 50.000 numeri usciti dalla nascita a oggi. Per riuscire in una impresa editoriale di questa importanza occorre avere a disposizione direttori, giornalisti e editori che amano il loro lavoro, che rispettano i lettori e che si sentono protagonisti di una impresa che ha ricadute su un territorio ben più ampio di quello di una sola città, Bologna, che tuttavia resta il certificato di nascita e di residenza del giornale.

140 anni del Carlino: il nostro speciale

Il Carlino, come tutti gli altri quotidiani, ieri come oggi, è un prodotto da vendere in un mercato che pretende originalità, qualità professionale, autorevolezza: l’aver "ingaggiato", poco dopo il 1885 il futuro premio Nobel per la letteratura, Giosuè Carducci, fu una scelta vincente e prestigiosa, ma anche il segnale diretto ai lettori della volontà di intraprendere un percorso autorevole.

Un tempo i quotidiani facevano a gara per avere come collaboratori (non giornalisti!) gli intellettuali più noti e prestigiosi offrendo loro la "terza pagina", oggi scomparsa. Era una pagina nella quale non erano stampate notizie, bensì temi di riflessione, apporti culturali, saggi, commenti, approfondimenti, anteprime. La terza pagina era un luogo frequentato solo da firme note, da personaggi di primo piano nel panorama culturale.

Dopo Carducci il Carlino ospitò articoli di Giovanni Pascoli e di Alfredo Oriani; ma ospitò anche uno scritto di Andrea Costa. Poi fu la volta di Gabriele D’Annunzio (1919), di Piero Gobetti (1921), di Benedetto Croce e poi di una firma che continuò ad essere ospitata dal Carlino per molto tempo, quella di Giuseppe Prezzolini.

Nel 1937 comparve anche la firma di Indro Montanelli, mentre nel secondo dopoguerra nella terza pagina misero la firma Thomas Mann (1955) Vincenzo Cardarelli, e Albert Einstein, che scrisse un lungo articolo dal titolo "Contro la bomba atomica". Tra le frma anche quelle di Riccardo Bacchelli, di Ignazio Silone, di Enzo Tortora, di Carlo Rubbia e di tantissimi altri a partire da Giovanni Spadolini che fu anche direttore del giornale.

A Bologna c’era chi acquistava il Carlino per la cronaca cittadina e per la terza pagina che cercava di fare concorrenza a quella del "Corriere della Sera". Nel 1946, quando il Carlino si chiamava "Il Giornale dell’Emilia" ebbe successo la rubrica "L’ometto della stradetta" scritta da Giovannino Guareschi. Ma la Bologna del 1946 era una città distrutta dai bombardamenti: la metà degli edifici era rimasta danneggiata in vari modi e 2000 erano state le vittime civili. La gente tentava di soffocare il lutto dando spazio alla speranza, cercando al proprio interno le ragioni della tenacia e la forza di guardare al futuro sperando di dimenticare in fretta. L’Italia, benché funestata dall’alluvione del Polesine, con la forza dell’impegno e del sacrificio, con la speranza di poter dimenticare, scelse il futuro.

Nel 1952 Giacomo Lercaro divenne Arcivescovo di Bologna e il 4 novembre 1953 tornò la testata "Il Resto del Carlino"; nello stesso anno morì Stalin, mentre nel 1954 iniziarono le trasmissioni televisive e il mondo diventò più grande. Ma i quotidiani resistettero alla "concorrenza" del telegiornale e notizie come quella della denuncia dei crimini di Stalin fatta da Kruscev e della repressione della rivolta ungherese da parte dei carri armati sovietici invitavano alla lettura dei quotidiani.

E finalmente l’Italia cominciò a volare, come cantava Domenico Modugno: inflazione ai minimi storici, piena occupazione e una ripresa dei consumi. Il Carlino seguì con attenzione questa fase che vide nella città di Bologna sorgere e prosperare molte aziende metalmeccaniche dalla Sasib, alla Curtisa, alla Sabiem e alla Minganti.

Anche dal punto di vista demografico si registrò una crescita: Bologna, anche per la forte immigrazione dal Sud, giunse a contare 400.000 abitanti, più di quelli attuali. Il Carlino, che come scelta di campo di tipo politico era filogovernativo e anticomunista, accompagnò prima la ricostruzione poi la crescita della città. Raggiunse ottimi livelli di diffusione diventando il quotidiano più letto, visto che molti bar e locali pubblici mettevano a disposizione dei clienti una copia. Eppure il ritorno dell’antica testata nel 1953 fu accolto con una campagna pubblicitaria dal Partito Comunista bolognese che dire ostile è poco: manifesti, volantini, mobilitazione degli iscritti. Erano gli anni della guerra fredda.