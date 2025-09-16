Da sempre nel cuore della città. Dalla macchina da scrivere al web

Cancellieri (*)

Uno dei tanti primati che Carlino Reggio può legittimamente vantare è la fedeltà al lettore e alla città, tanto che sin dal 7 aprile 1942 quando Ugo Bellocchi la fondò, la cronaca locale è stata sempre concepita e scritta nel cuore di Reggio. Si partì dalla sede di piazza Prampolini per passare poi in via Lazzaro Spallanzani, quindi via San Pietro Martire, di nuovo via Spallanzani fino all’attuale sede di via Crispi.

All’inizio e fino agli anni Sessanta e buona parte dei Settanta, quando poi si passò al lavoro in digitale, lo strumento del giornalista era la macchina da scrivere. Testi e foto cartacee venivano inviati in tipografia in una busta fuorisacco che a Reggio Pasquale Marzano, insostituibile segretario e fotografo, ogni sera portava al treno per Bologna. Mentre i giornalisti di sede centrale iniziavano il coordinamento del lavoro di stampa a contatto con linotipisti e tipografi , la redazione inviava le notizie ultim’ora via telefono o telescrivente. Negli anni Sessanta, ad esempio, in redazione col responsabile Sergio Vecchia c’erano il suo vice Leopoldo Baruffaldi, Marco Margini, il collaboratore Giovanni Fucili e, per lo sport, Umberto Merli esperto capostipite di generazioni di cronisti sportivi, di Carlino Reggio e non solo, dal mitico Guglielmo Fanticini al figlio Ezio ad Angelo Costa, Andrea Ligabue, Daniele Barilli.

Eventi da raccontare ne hanno avuti tanti, dai successi storici della Reggiana calcio agli exploit del basket a memorabili tappe reggiane del Giro d’Italia. Oggi, a 83 anni dalla fondazione, Carlino Reggio è diretto per la prima volta da una donna, Benedetta Salsi, affiancata dal vice Paolo Rosato e da colleghi di grande esperienza: Andrea Fiori, Andrea Ligabue, Daniele Petrone e Giulia Beneventi. Tra i collaboratori, con Matteo Barca, Gabriele Gallo, Cesare Corbelli, Francesco Pioppi, Antonio Claser ed altri, numerose sono le croniste da Alessandra Codeluppi a Stella Bonfrisco, Elisabetta Grassi, Francesca Chilloni, Mariagiuseppina Bo, Nina Reverberi.

Dalla provincia inviano notizie corrispondenti storici come Antonio Lecci e il ’veterano’ Settimo Baisi, che replicano la competenza di loro predecessori appassionati come Erminio Canova, Graziano Dallaglio, Alba Piazza, Galeazzo Iemmi, Athos Nobili, Dallari, Angelo Mariani, Angelo Ramone, Giacomo Sironi, William Sargenti, Sabino Persichella.

Carlino Reggio peraltro ha sempre valorizzato il lavoro femminile: con i loro servizi hanno compiuto i primi passi nel giornalismo, in diversi periodi e tra le altre, Sabrina Pignedoli che si è occupata di mafie e ‘ndrangheta, poi europarlamentare, la vaticanista Franca Giansoldati, l’autrice televisiva Lisa Iotti.

Assieme a quella di Sergio Vecchia, una delle direzioni più longeve (1983-2003) porta il nome di Luigi Zerbini cui si deve un cambio di marcia del giornalismo reggiano in concomitanza col parallelo sviluppo di altre testate on line e cartacee. Durante la sua gestione, grazie al ’Chi sa parli’ di Otello Montanari venne fatta luce su una rete di delitti del dopoguerra frutto di rappresaglie e vendette. Il tema si impose per mesi e mesi su ogni testata. Per il Carlino le cronache furono firmate in larga parte da Mike Scullin.

Particolare attenzione, nell’ambito della pubblica amministrazione, fu riservata da Zerbini al terzomondismo di alcune giunte comunali criticate per sovraesposizioni legate a gemellaggi e in particolare ai rapporti col Mozambico. La redazione dell’epoca era integrata da diversi cronisti, da Glauco Bertolini, che fu come Bellocchi stimato cultore di storia locale, a Giuseppe Chiantera, Pier Luigi Alberici, Francesco Alberti, Mike Scullin, Giardo Bertolini, Paolo Patria. Tra i collaboratori Sergio Govi, autorevole e apprezzato dirigente scolastico, e Franco Moleterni all’epoca dirigente della Camera di commercio, firma economica di Carlino Reggio dai tempi di Vecchia.

Davide Nitrosi, oggi vice direttore del Qn, è stato il capo cronista di Carlino Reggio più attento alle problematiche economiche della provincia reggiana in profonda trasformazione industriale, cooperativa, finanziaria. Analoga sensibilità, ma in presenza di problematiche ad un ovvio diverso stadio, aveva mostrato vent’anni prima Vittorio Dallaglio responsabile di Carlino Reggio tra la gestione Vecchia e la gestione Zerbini. Al timone del fascicolo reggiano sono stati anche Ippolito Negri, Corrado Guerra, Luigi Manfredi, Saverio Migliari.

Tutti hanno dovuto affrontare temi nodali di carattere amministrativo, politico, economico ma la cronaca nera e giudiziaria ha fornito purtroppo gli spunti più drammatici e frequenti. Negli otto decenni di vita di Carlino Reggio basta pensare, oltre ai delitti del dopoguerra, ai morti in piazza del 7 luglio 1960, alla sovversione causata nel Paese dalle Br che nella nostra città hanno avuto un loro covo, agli echi dello stragismo nero, alle graduali infiltrazioni mafiose e di ‘ndrangheta cresciute al punto che a Reggio si è celebrato Aemilia, sino ad ora il più grande processo di ‘ndrangheta del Nord Italia. Il nome della ’primula nera’ Paolo Bellini, condannato per la strage di Bologna, richiama poi più vicende delittuose reggiane, dal delitto Campanile del 13 giugno 1975 all’ordigno piazzato al bar Pendolino una sera di dicembre 1998. Su due delitti non è mai stata fatta luce completa: in città l’uccisione del chirurgo Carlo Rombaldi, a Montericco l’assassinio di don Amos Barigazzi.

Il caso di cronaca che più recentemente ha fatto e fa parlare l’Italia intera riguarda Saman Abbas, la diciottenne pakistana uccisa dai familiari a Novellara.

(*) vice capo servizio Carlino Reggio dal 1975 al 2006