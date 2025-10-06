Da un Museo all’altro. Oltre 850mila visite da tutto il mondo

Un brasiliano che attraversa l’oceano per vedere dove è nato il mito. Una famiglia neozelandese che inserisce Maranello nel suo tour europeo. Ogni giorno, 2.300 persone varcano le soglie dei Musei Ferrari, trasformando due città emiliane in mete di pellegrinaggio mondiale. Michele Pignatti Morano, con oltre vent’anni in Ferrari alle spalle, dirige questi templi del Cavallino Rampante con la consapevolezza di custodire non solo auto, ma sogni. Dai parchi tematici di Abu Dhabi alla Formula 1, ora orchestra due musei che raccontano storie diverse ma complementari: il sogno che nasce nella casa gialla di Modena, la leggenda che prende forma a Maranello.

Direttore, ogni mattina vede arrivare visitatori da tutto il mondo. Che effetto fa?

"È un bell’orgoglio per tutti. Io sono modenese di famiglia, è bello poter rappresentare questo brand a tutti questi turisti. Modena è una città medio-piccola che normalmente non è nei radar turistici, il visitatore va a Milano, Venezia, Firenze, Roma. Fermarsi qui e ancor più a Maranello dimostra che siamo veramente globali".

Qual è l’emozione quando apre i cancelli?

"È la parte più bella del mio lavoro. Dopo oltre 20 anni in azienda, ho fatto tanti ruoli girando il mondo, aprendo i parchi tematici ad Abu Dhabi e in Spagna, facendo parte della squadra Formula 1. Ora rappresentare Ferrari attraverso i musei è questione di orgoglio. Siamo l’unico luxury brand trasversale: da una parte l’esclusività dei proprietari, dall’altra milioni di tifosi".

Due strutture differenti e complementari. Come si caratterizzano?

"Maranello, che gestiamo dal 1995, è più rappresentativo dell’azienda: c’è la Formula 1, la leggenda. Modena invece, aperto nel 2012 nella casa natale di Enzo Ferrari, è dove nasce il sogno. Se Enzo non fosse nato lì, tutto questo non esisterebbe. È dedicato a lui, con un video immersivo sulla sua storia, le GT, il lifestyle e un’area dedicata ai motori, perché Enzo diceva ’La macchina nasce dal motore’. Per vedere la storia completa, bisogna visitarli entrambi".

Come riuscite a renderli sempre attuali?

"Siamo musei in evoluzione. A Modena ogni 18 febbraio, compleanno di Enzo, inauguriamo una mostra completamente nuova. A Maranello facciamo continui restyling. Inoltre, molte vetture provengono da collezioni private e cambiano durante l’anno: alcune restano un mese, altre sei. Questo ci permette contenuti sempre freschi. Enzo diceva ’Le mie macchine devono essere in pista o per strada, non nei musei’, ma ora le esponiamo come opere d’arte dinamiche".

Quali sono i numeri?

"Oltre 850mila visitatori l’anno tra le due sedi. Maranello fa circa il doppio perché quando si parla di Ferrari la gente identifica quella località. Sono cifre in crescita. È cambiato il tipo di turismo: prima venivano tour operator, ora famiglie individuali".

Quanto conta la nuova Ciclovia del Mito che collega i musei?

"È molto importante perché promuove il territorio nella sua interezza. Non si passa semplicemente in auto da una sede all’altra, ma si pedala in modo sostenibile e sicuro, scoprendo il paesaggio. Inoltre, è fondamentale per le migliaia di dipendenti che lavorano a Maranello: possono raggiungere il lavoro in sicurezza. Crediamo avrà un impatto significativo".