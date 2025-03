Dal parco archeologico di Pompei ai fiumi

Manutenzione e servizi per pubblico e privato sono il core business del Consorzio Innova, che nell’anno appena trascorso si è tolto non poche soddisfazioni. Non a caso, il 2024 "è stato un anno importante, in cui il fatturato è cresciuto in maniera estremamente significativa – analizza il presidente Giuseppe Cremonesi –. Oltre ai numeri, abbiamo vinto alcuni bandi molto importanti". Tra quelli vinti, ci sono impegni lavorativi di prestigio che volgono lo sguardo verso alcune delle bellezze "più grandi e conosciute al mondo". Quali? "La gestione e la manutenzione dei servizi del parco archeologico di Pompei e del Colosseo, che sono i più grandi del mondo", racconta il presidente Cremonesi. Che fa un reso conto anche di quelle che sono le attività più importanti del Consorzio Innova, che ha tra le mani diversi lavori aperti. Per esempio, "gestiamo il Pantheon, palazzo Venezia e l’Altare della Patria" a Roma, nel cuore della capitale. Ma non è finita qui, perché a Milano, dove il Consorzio ha da poco inaugurato una nuova sede, il gruppo si occupa di diversi luoghi simbolo, come "la Torre della Regione e contiamo su dei lavori con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca". Il cuore del Consorzio, però, è in Emilia-Romagna, dove si occupa della "gestione in parte dei fiumi – conclude Cremonesi –. Qui abbiamo circa la metà dei nostri soci", che sono in totale 935.

m. m.