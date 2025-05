"Dal progetto Osservanza ai servizi per i cittadini. Qualità parola d’ordine"

Una decisa spinta al progetto del "Parco dell’Innovazione – Complesso Osservanza" all’interno del Piano Urbano Integrato della Città Metropolitana entro la metà del 2026. La promessa è del presidente di Con.Ami, Fabio Bacchilega che assicura come i lavori, finanziati nell’ambito del Pnrr per circa 18 milioni di euro, stiano procedendo "in linea con gli impegni assunti a riprova di un risultato di riconosciuta eccellenza nel panorama nazionale nell’attuazione del Pnrr", e aggiunge come l’intervento nel complesso-gioiello dell’Osservanza, nel cuore di Imola, racconti anche molto del rapporto con la città, un rapporto che definisce "sinergico".

"Parliamo di una città che, per storia, cultura, tradizione, professionalità, competenze e valore del proprio tessuto produttivo ed economico, è senza dubbio un punto di riferimento per l’intera area metropolitana", ci tiene a sottolineare Bacchilega.

A un secolo di distanza dalla fondazione di Ami, Azienda Municipalizzata di Imola, e a più di 20 dal primo anno del nuovo millennio, quello della nascita di Con.Ami, Bacchilega assicura come "la mission continui a essere quella di rendere più eque e paritarie le condizioni di accesso ai servizi di base per i cittadini".

"Lo scorrere del tempo ha certamente cambiato la tipologia delle sfide che hanno richiesto la capacità di intercettare con anticipo gli input in arrivo dai mercati economici internazionali e l’avanzamento, rapidissimo, del progresso tecnologico – osserva il presidente –, ma nel tempo il Consorzio si è rafforzato, anche grazie a una virtuosa visione strategica che ha garantito a Con.Ami e ai 23 Comuni soci di affrontare con solidità sfide davvero probanti come il biennio pandemico e le recenti calamità alluvionali concentrate nell’area di riferimento".

Nel futuro prossimo il focus è puntato "sullo sviluppo infrastrutturale del servizio idrico". Sul piatto c’è un piano triennale "che prevede lo stanziamento di risorse che superano i 40 milioni di euro principalmente concentrate nel sistema di approvvigionamento idrico di Castel Bolognese e di altri 12 Comuni limitrofi".

Parallelamente si lavorerà anche "nella bonifica e ammodernamento della rete idrica industriale tra Bubano e Imola, nell’ottimizzazione del trattamento dell’acqua ad uso industriale da trasferire agli impianti di potabilizzazione di Castel San Pietro, Sant’Agata, Conselice e Imola per successivo uso civile e di utenze industriali. Non meno importante il settore elettrico con un impegno, nel triennio, di quasi 2,5 milioni di euro per potenziare e migliorare la qualità del servizio anche tramite l’estensione della rete di distribuzione".